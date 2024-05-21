21 May 2024 - 11:15- Gündem G:

Facebook ve İnstagram çöktü mü? Facebook ve Instagram'a erişilemiyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri olan Meta şirketine ait Facebook ve Instagram'a erişilemiyor.

Facebook ve İnstagram çöktü mü? Facebook ve Instagram'a erişilemiyor mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Edinilen bilgiye göre, Facebook ve İnstagram sunucularına erişilmekte büyük sıkıntılar yaşanıyor.

Meta sunucularında yaşanan problem nedeniyle Meta çatısı altında faaliyet gösteren sosyal medya platformlarına erişim sağlanamıyor. Instagram, Facebook ve Threads uzun süredir açılmıyor. Öte yandan WhatsApp’ta herhangi bir bağlantı sorunu olmuyor.

Instagram ve Facebook dünya genelinde çöktü

Downdetector verilerine baktığımızda kesintinin sadece Türkiye’de değil ABD ve Avrupa başta olmak üzere çok sayıda ülkede yaşandığı görülüyor. Instagram ve Facebook’taki kesintinin ardından kullanıcılar soluğu Twitter’da aldı. Twitter’da #instagramdown etiketi Türkiye’de ve dünyada TT listesinde ilk sıraya yerleşti. Meta hisseleri düşüşe geçti.

Instagram ve Facebook dünya genelinde çöktü! Erişim sağlanamıyor
Henüz Meta, Instagram veya Facebook'tan herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Erişim sorununun nedeni açıklanmadı.

# türkiye, Sosyal, Bir, açıklama

21 May 2024 - 11:15 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Laodikya'da 'Hygieia' heykelinin başı bulundu mask
Laodikya'da 'Hygieia' heykelinin başı bulundu
TÜİK: Nisanda 196 bin 309 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı mask
TÜİK: Nisanda 196 bin 309 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı
Su altı fotoğrafçısı Dawson, 109 yıllık batıkları fotoğrafladı mask
Su altı fotoğrafçısı Dawson, 109 yıllık batıkları fotoğrafladı
Bu okulda, deprem ve afetler dışında 556 yıldır kesintisiz eğitim- öğretim veriliyor mask
Bu okulda, deprem ve afetler dışında 556 yıldır kesintisiz eğitim- öğretim veriliyor
Erzurum Kalesi'nin çevresi müzelerle donatılacak mask
Erzurum Kalesi'nin çevresi müzelerle donatılacak
Türkiye, turistik gecelemede dünya beşincisi mask
Türkiye, turistik gecelemede dünya beşincisi
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber