Facebook ve İnstagram çöktü mü? Facebook ve Instagram'a erişilemiyor

Edinilen bilgiye göre, Facebook ve İnstagram sunucularına erişilmekte büyük sıkıntılar yaşanıyor.
Meta sunucularında yaşanan problem nedeniyle Meta çatısı altında faaliyet gösteren sosyal medya platformlarına erişim sağlanamıyor. Instagram, Facebook ve Threads uzun süredir açılmıyor. Öte yandan WhatsApp’ta herhangi bir bağlantı sorunu olmuyor.
Instagram ve Facebook dünya genelinde çöktü
Downdetector verilerine baktığımızda kesintinin sadece Türkiye’de değil ABD ve Avrupa başta olmak üzere çok sayıda ülkede yaşandığı görülüyor. Instagram ve Facebook’taki kesintinin ardından kullanıcılar soluğu Twitter’da aldı. Twitter’da #instagramdown etiketi Türkiye’de ve dünyada TT listesinde ilk sıraya yerleşti. Meta hisseleri düşüşe geçti.
Instagram ve Facebook dünya genelinde çöktü! Erişim sağlanamıyor
Henüz Meta, Instagram veya Facebook'tan herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Erişim sorununun nedeni açıklanmadı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.