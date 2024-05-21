Reuters, First Abu Dhabi Bank (FAB), Türk konglomeratı Koç Grubu'nun (KCHOL.IS) İstanbul merkezli banka Yapi Kredi'deki (YKBNK.IS) %61,2 hissesini yaklaşık 8 milyar dolara satın almak için görüşmelerine devam ediyor. Konuyla alakalı üç kaynak, anlaşmanın detaylarının birkaç ayın ardından şekillendiğini açıkladı.

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, görüşmenin gizli yapıldığını belirtti.

First Abu Dhabi Bank, Orta Doğu'nun en büyük bankalarından biri. Koç Grubu uzun yıllardır sahip olduğu Yapi Kredi'deki hissesini satarak finansal yapısını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Yapi Kredi'nin satışının tamamlanması, Türk bankacılık sektöründe önemli bir değişim yaratacak ve uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgisini artırabilir. Anlaşmanın detayları ve tamamlanma tarihi henüz netlik kazanmış olmasa da, bu büyük ölçekli satın alma işleminin sektör üzerinde geniş yankı uyandırması bekleniyor.

Kaynak: Karar