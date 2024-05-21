- Ekonomi

Son dakika - Yapı Kredi BAE'ye satılıyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Koç Holding Yapı Kredi'yi 8 milyar dolara BAE'ye satıyor.

Son dakika - Yapı Kredi BAE'ye satılıyor mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Reuters, First Abu Dhabi Bank (FAB), Türk konglomeratı Koç Grubu'nun (KCHOL.IS) İstanbul merkezli banka Yapi Kredi'deki (YKBNK.IS) %61,2 hissesini yaklaşık 8 milyar dolara satın almak için görüşmelerine devam ediyor. Konuyla alakalı üç kaynak, anlaşmanın detaylarının birkaç ayın ardından şekillendiğini açıkladı.

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, görüşmenin gizli yapıldığını belirtti.

First Abu Dhabi Bank, Orta Doğu'nun en büyük bankalarından biri. Koç Grubu uzun yıllardır sahip olduğu Yapi Kredi'deki hissesini satarak finansal yapısını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Yapi Kredi'nin satışının tamamlanması, Türk bankacılık sektöründe önemli bir değişim yaratacak ve uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgisini artırabilir. Anlaşmanın detayları ve tamamlanma tarihi henüz netlik kazanmış olmasa da, bu büyük ölçekli satın alma işleminin sektör üzerinde geniş yankı uyandırması bekleniyor.

Kaynak: Karar

# türkiye, Bir, için, devam, Kredi, İstanbul

21 May 2024 - 11:13 - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Son dakika - Yapı Kredi BAE'ye satılıyor mask
Son dakika - Yapı Kredi BAE'ye satılıyor
MİGROS’TAN 10 GÜNLÜK İNDİRİM FIRSATI! Ayçiçek yağı, tuvalet kağıdı ve kahve yüzde 25 indirimde mask
MİGROS’TAN 10 GÜNLÜK İNDİRİM FIRSATI! Ayçiçek yağı, tuvalet kağıdı ve kahve yüzde 25 indirimde
Ekmek fiyatlarına gizli zam şoku! mask
Ekmek fiyatlarına gizli zam şoku!
Milli Emlak'tan 85 bin TL'lik arazı firsatı! Tapuyu getiren arazi sahibi oluyor... mask
Milli Emlak'tan 85 bin TL'lik arazı firsatı! Tapuyu getiren arazi sahibi oluyor...
Emekliler için duyuruldu: 1 ay boyunca ücretsiz olacak! mask
Emekliler için duyuruldu: 1 ay boyunca ücretsiz olacak!
Emeklilerin hayalleri suya düştü: Kahreden zam gelişmesi mask
Emeklilerin hayalleri suya düştü: Kahreden zam gelişmesi
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber