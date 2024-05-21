EYT emeklilerinin maaşları kesiliyor! SGK uzmanı uyardı! Kimlerin maaşı kesilecek?

Antalya Kepez'de yaşayan ve bir otelde aşçılık yapan iki çocuk babası Taner Baysal, 2023 Mart ayında EYT düzenlemesiyle emekli olma başvurusu yaptı. Başvurusu kabul edilen Baysal, Haziran ayından itibaren 7 bin 500 lira olan emekli maaşını almaya başladı. Ancak 9 ay boyunca maaş alan Baysal, Mart ayında maaşının yatmaması üzerine SGK’ya başvurdu.

Borç Şoku ve Yeniden Başvuru

SGK’dan yapılan açıklamada, Baysal’ın 1997 yılında tarım sigortası girişi olduğu ve 2 bin 500 lira borcu olduğu için maaşının kesildiği belirtildi. Bu borcu ödeyen Baysal, Nisan ayında yeniden başvuru yaparak tekrar emekli oldu. Ancak SGK, 9 ay boyunca ödenen toplam 101 bin liranın her ay 2 bin 500 lira şeklinde Baysal’ın emekli maaşından kesileceğini bildirdi.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Erdursun’dan Uyarılar

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada emeklileri uyararak, “Emeklilik müracaatınız ret olabilir.” dedi. Erdursun, emeklilik başvurusunun reddedilme nedenlerini şu şekilde sıraladı:

Ortağı olduğunuz şirkette sigortalı olduysanız,

Başkasının primleri sehven kendi hesabınıza yazıldıysa,

Bağ-Kur primlerini ödemediğiniz günlere borçlanma yaptıysanız,

Birden fazla işyerinde çalışıp bir ayda 30 günden fazla gününüz gözüküyorsa ya da bir yılda 360 günden fazla gününüz gözüküyorsa,

Çalışmadığınız halde bir işletmede kendinizi çalışmış gibi gösterdiyseniz ve hizmet dökümünüzde “Ş-K-İ” harfleri varsa,

İlk işe başlama tarihiniz 18 yaş altı anne ya da babanızın işletmesindeyse,

Son 2520 gün içinde emeklilik müracaatında bulunduğunuz statüde prim gün sayınızı tamamlamamışsanız,

Yurt dışında bulunduğu sırada Türkiye’de kendinizi sigortalı gösterdiyseniz,

Yurt dışında olup isteğe bağlı şartlarını tamamlamadan isteğe bağlı sigorta primi ödediyseniz,

Askerde olduğu sürede sigortalı olarak çalıştıysanız,

28/02/2011 öncesinde kendi adınıza işletme ya da şirket ortaklığı varken başka bir işletmede sigortalı olduysanız,

Bağ-Kur’a borcunuz varken emeklilik müracaatında bulunduysanız.

Baysal’ın Açıklamaları

Taner Baysal, yaşadığı durumu şöyle özetledi: “2023 Mart ayında EYT düzenlemesiyle başvuru yapıp emekli oldum. 9 ay emekli maaşı aldım. Birkaç ay önce emekli maaşım bir anda kesildi. SGK’ya başvurup sorduğumda borcum olduğu söylendi. O borcu ödedim ancak o an emekli olup olmadığımı bilmiyordum. Yeniden başvuru yaparak emekli oldum. Ancak bu kez 9 aydır aldığım maaşı, faiziyle 101 bin lira olarak geri istediler.”

Bu olay, EYT kapsamında emekli olmayı düşünenler için önemli bir uyarı niteliğinde. Emeklilik başvurusu yapmadan önce tüm borçların kontrol edilmesi ve gerekli ödemelerin yapılması gerekiyor.