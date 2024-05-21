SGK’dan emeklilere devasa destek! Milyonlarca emekliye sosyal destek ve indirimler geliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, CNN TÜRK’e yaptığı açıklamada, “Artık SGK’yı sosyal açıdan da emeklilerimize hizmet verecek, gerçek anlamda emeklilerimizi SGK’ya paydaş yapacak, sosyal yönü olan bir kurum haline dönüştürüyoruz” dedi. Bu açıklama, emekliler için birçok yeni destek ve avantajın kapısını aralıyor.

Fatura Ödemelerinde Kolaylık ve İndirimler

SGK’nın getireceği düzenlemeler arasında, fatura ödemelerinde de kolaylık sağlanacak. Özellikle Troy kart kullanarak yapılan ödemelerde ekstra indirimler sunulacak. Bu sayede emekliler, günlük yaşamlarındaki maliyetleri azaltarak daha rahat bir yaşam sürebilecekler.

Misafirhaneler, Öğretmenevleri ve Sosyal Tesislerde İndirimler

Emekliler için yapılan düzenlemeler sadece fatura ödemeleriyle sınırlı değil. Tüm illerde bulunan misafirhaneler, öğretmenevleri ve sosyal tesisler yüzde 15 indirimli olarak emeklilerin hizmetine sunulacak. Bu tesisler, emeklilerin konforlu bir şekilde seyahat etmelerini ve tatil yapmalarını kolaylaştıracak.

Ulaşımda Özel İndirimler

Pttcell ve PTT Kargo üzerinden özel indirimler sunulacak. Ayrıca, devlet demiryolları aracılığıyla ana hat tren seferlerinde yüzde 10’a varan indirimler olacak. Bu indirimler, emeklilerin seyahat masraflarını önemli ölçüde azaltacak.

Emeklilere Özel Hizmet Masaları ve Telefonla Destek

SGK, emeklilerin ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkili bir şekilde yanıt verebilmek için çeşitli birimler oluşturacak. Şu anda ALO 170 üzerinden verilen hizmet, geliştirilecek ve SGK’da emekli hizmet masaları kurulacak. Bu masalar, emeklilerin sorunlarını çözmek ve taleplerini karşılamak için özel olarak hizmet verecek.

Hedef Yıl Sonu

Bu süreç ne zaman hayata geçecek? SGK Uzmanı Emin Yılmaz, “Büyük ihtimalle bu yıl sonuna kadar kademeli olarak duyuruluyor. Kademeli olarak da bunların hepsinde 16 milyon emeklimizin faydalanacağını söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı. Bu yeni düzenlemeler, emeklilerin yaşam kalitesini artırmak ve onlara daha iyi bir yaşam sunmak amacıyla yıl sonuna kadar hayata geçirilecek