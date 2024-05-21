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Bu okulda, deprem ve afetler dışında 556 yıldır kesintisiz eğitim- öğretim veriliyor

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BURSA'da afet ve depremler dışında kesintisiz eğitim-öğretime devam eden Hocailyas Ortaokulu, Türkiye'nin en eski eğitim kurumlarından biri olma özelliği taşıyor. Okulun Müdür Yardımcısı Ömer Kadri ...

Bu okulda, deprem ve afetler dışında 556 yıldır kesintisiz eğitim- öğretim veriliyor mask
Bu okulda, deprem ve afetler dışında 556 yıldır kesintisiz eğitim- öğretim veriliyor
Bu okulda, deprem ve afetler dışında 556 yıldır kesintisiz eğitim- öğretim veriliyor
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BURSA'da afet ve depremler dışında kesintisiz eğitim-öğretime devam eden Hocailyas Ortaokulu, Türkiye'nin en eski eğitim kurumlarından biri olma özelliği taşıyor. Okulun Müdür Yardımcısı Ömer Kadri Bozeli, "Burası, tarihi bir bina ve 1468'de Hocailyaszade tarafından vakfedilmiş. Okulumuz, Türkiye'de, aralıksız en uzun süre eğitim veren tek eğitim kurumu" dedi.

Hocailyas Mehmet Çelebi tarafından 1468 yılında kurulan, eski adıyla 'Hocailyaszade Vakıf Mektebi', günümüzde Hocailyas Ortaokulu adıyla faaliyet gösteriyor. Osmangazi ilçesinde, Tarihi Kapalı Çarşı'nın yakınında bulunan okul, bugün 620 öğrencisi ve 40 öğretmeni ile eğitim-öğretime devam ediyor. Afet ve depremlerde zarar gören okul binası, 556 yıllık süreçte onarılarak muhafaza edilirken; aynı zamanda Türkiye'nin en eski eğitim kurumlarından biri olma özelliği taşıyor.

'BİRKAÇ KEZ RESTORASYON YAPILDI'

Okulun Müdür Yardımcısı Ömer Kadri Bozeli, bu binada 556 yıldır kesintisiz eğitim verildiğini söyleyerek, "Burası, tarihi bir bina ve 1468'de Hocailyaszade tarafından vakfedilmiş. O günden bugüne kadar büyük afet ve depremler haricinde eğitim-öğretim devam etti. Bu nedenle okulumuz, Türkiye'de, aralıksız en uzun süre eğitim veren tek eğitim kurumu. Böyle bir özelliğimiz var. Okulumuzun binası, 1914 yılında vakıflar tarafından yeniden inşa edilmiş ve birkaç kez restorasyon yapıldı. En son 2022 yılında detaylı bir bakım çalışması yapıldı. 620 öğrenci ve 40 öğretmen ile eğitim ve öğretimimize devam ediyoruz" dedi.

SİYASETÇİLERİN OKULU

Geçmiş dönemlerde tarihi binada eğitim gören önemli isimlerin olduğunu da söyleyen Bozeli, "Eski Milli Eğitim Bakanlarından Orhan Cemal Fersoy, eski Milli Savunma Bakanlarından Ümit Haluk Bayülken, eski Milli Güvenlik Konseyi Üyesi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Nurettin Ersin, sanatçı Altan Erbulak, bu okulda eğitim gördü" diye konuştu.

21 May 2024 - 10:22 DHA Bursa- Gündem

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