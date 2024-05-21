Erzurum Kalesi'nin çevresi müzelerle donatılacak

ERZURUM Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanan 'Kültür Yolu Projesi' ile etrafı gecekondu evlerden temizlenen tarihi kalenin çevresi müzelerle donatılacak. Şimdiye kadar Erzurum kültür ve sanatını anlatan 3 müze oluşturan Erzurum Büyükşehir Belediyesi, 1829'da kente gelen Rus yazar Puşkin adına da müze kurmak için çalışma başlattı. Başkan Mehmet Sekmen, Trabzon Rus Konsolosluğu’ndaki eserlerin kurulacak müzede sergileneceğini bildirdi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından 2015 yılında hayata geçirilen proje kapsamında yaklaşık 2 bin 500 yıl öncesinde bölgeye hâkim olan Urartular’ın yaptığı Erzurum Kalesi'nin etrafı kentsel dönüşümle metruk binalardan temizlendi. Yaklaşık 80 bin metrekare alandaki binaların yıkıldığı bölgede 17 tarihi ev restore edildi. Erzurum mimarisine özgü yeni konakların inşa edildiği kale çevresinde Erzurum Şehir Arşivi ile 40 hayırseverin bağışladığı eşyalardan oluşan 'Kültür Sanat Evi' oluşturuldu.

TARİHİ KONAK MÜZE OLDU

Bölgedeki çalışmalarını sürdüren Erzurum Büyükşehir Belediyesi, 19'uncu yüzyılda Topçu Kemal Ağa tarafından yaptırılan Feyzullah Efendi Konağını da kamulaştırarak restore etti. Yaklaşık 4 yıl süren çalışmanın ardından yeniden ayağa kaldırılan tarihi konak, kentin kaybolan mesleklerinin tanıtımı için 'Erzurum Geleneksel El Sanatları Müzesi'ne dönüştürüldü. Kırlangıç tavanı, tandırı, kent kültürünü anlatan odaları ve salonuyla misafirlerini ağırlayan tarihi konak, Erzurum zanaat dünyasının da kapılarını aralıyor. Yorgancıdan, dericiye, bakırcıdan, şapkacıya, tiftikçiden yüncüye, abacıdan ehram dokumaya kadar teknolojiye yenik düşen mesleklerin tanıtıldığı bölümler yer alan müzede, canlandırma için bal mumu heykeller kullanıldı.

SIRADA PUŞKİN MÜZESİ VAR

Erzurum Kalesi'nin çevresini, kentin tarihi ve kültürel dokusuna uygun konaklarla donatan Büyükşehir Belediyesi, 1829 yılında kente gelen Rus yazar Puşkin adına da bir müze kurmayı hedefliyor. Puşkin'in Erzurum'da geçirdiği günlerin anlatılacağı müzede sergilenecek eserler Rusya'nın Trabzon'daki Konsolosluğu'ndan getirtilecek.

AÇIK HAVA MÜZESİ

Erzurum Kalesi'nin alt tarafından kurulan Erzurum Geleneksel El Sanatları Müzesi'nin (ERGES) önemli bir merkez olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, bölgede 2 katlı konaklar yapılacağını söyledi. 1829 yılında Rus ordusu ile Erzurum'a gelen Puşkin'in müzesini de kuracaklarını ifade eden Sekmen, müzede yer alacak eserlerin Trabzon Rus Konsolosluğu’nda bulunduğunu bildirdi. Sekmen, Rus yazarla ilgili eserlerin kısa sürede getirilerek kurulacak müzede sergileneceğini belirterek, "Puşkin müzesiyle ilgili eserler Trabzon'daki Rus Konsolosluğu’nda. Onları buraya getirerek müzeyi kuracağız. Bu tip hizmetler devam edecek. Kentsel dönüşüm dediğimiz zaten bu. Şehrimizi, tarihi yapıların hem restorasyonunu yaparak hem de etrafının açılmasını sağlayarak kültür turizm açısından açık hava müzesi haline getirmeyi amaçlıyoruz. Bunların devamı gelecek. ERGES Müzesi'nin altında 2'şet katlı taş binalar yapacağız. Onları vatandaşa satarak şehirde çok farklı bir atmosfer oluşturacağız" diye konuştu.