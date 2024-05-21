GORA'nın devam filmi geliyor! Cem Yılmaz bombayı patlattı

Komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz, 2004'te yayınlanan GORA filminin devamının 20 sene sonra vizyona gireceğini açıkladı.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Netflix'i etiketleyen Cem Yılmaz, "Üzgünüm, daha fazla bekleyemem @netflixturkiye 20 yıl sonra gelen lezzet!" ifadelerine yer verdi.
Yılmaz'ın paylaştığı afişte "GORA 4 GORA" başlığı yer aldı.
GORA'nın devam hikayelerine sahip AROG 2008'de, Arif V 216'yı ise 2018'de gösterime girmişti.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.