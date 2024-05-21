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GORA'nın devam filmi geliyor! Cem Yılmaz bombayı patlattı

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Komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz, GORA'nın devam filminin çekileceğini duyurdu.

GORA'nın devam filmi geliyor! Cem Yılmaz bombayı patlattı mask
GORA'nın devam filmi geliyor! Cem Yılmaz bombayı patlattı
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Komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz, 2004'te yayınlanan GORA filminin devamının 20 sene sonra vizyona gireceğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Netflix'i etiketleyen Cem Yılmaz, "Üzgünüm, daha fazla bekleyemem @netflixturkiye 20 yıl sonra gelen lezzet!" ifadelerine yer verdi.

Yılmaz'ın paylaştığı afişte "GORA 4 GORA" başlığı yer aldı. 

GORA'nın devam hikayelerine sahip AROG 2008'de, Arif V 216'yı ise 2018'de gösterime girmişti. 

GORA'nın devam filmi geliyor! Cem Yılmaz bombayı patlattı

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21 May 2024 - 10:02 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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