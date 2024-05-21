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Ve sonunda Survivor'da Acun Nagihan'a kıyabildi

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Survivor All Star'da eleme heyecanı yaşandı. All Starda ilk eleme adayı Merve Aydın, ikinci eleme adayı Özgür Tetik, üçüncü eleme adayı Nagihan Karadere, dördüncü ve son eleme adayı Hilmi Cem İntepe olmuştu. Kıyasıya mücadelenin ardından Dominik'e veda eden isim belli oldu...

Ve sonunda Survivor'da Acun Nagihan'a kıyabildi mask
Ve sonunda Survivor'da Acun Nagihan'a kıyabildi
Ve sonunda Survivor'da Acun Nagihan'a kıyabildi
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Her bölümü büyük ses getiren Survivor All Star'da eleme heyecanı yaşandı. Haftanın eleme adayları, eleme düellosunda karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen eleme düellosunda, eleme potasında yer alan bir yarışmacı Survivor hayallerine veda etti.

ADAYA VEDA EDEN İSİM BELLİ OLDU

Eleme düellosunun ilk turunda Nagihan, Hilmi Cem'e 5-1 yenildi. Özgür de, Merve Aydın'a karşı 5-2 galip geldi. Düellonun final eşleşmesinde Merve'ye 5-0 yenilen Nagihan Karadere adaya veda etti.

Talihsiz bir şekilde sakat halde düelloya çıkmak zorunda kalan arkadaşlarına üzülen Merve Aydın ve Nefise Karatay, gözyaşlarına boğuldu.

'HER GÜN AĞLAYARAK UYANMAK...'

Düello'da elenen Nagihan, "Burada olmak gerçekten gurur verici bir olay. İyi ki gelmişim, her şeye rağmen iyi ki burada kalmışım. Çok zor şeyler yaşadım gerçekten. Benim için tarifi mümkün olmayan zorluklardı. Beden gücü her şey burada. Mentalim çok kuvvetlidir ama mental olarakta gerçekten bittim. Savaşmak, gideceksem de böyle gitmek istedim. Her gün ağlayarak uyanmak gerçekten çok zordu benim için" dedi.

# Yer, Bir, Survivor, için, etti, merve, nefise

21 May 2024 - 09:09 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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