21 May 2024 - 08:53- Ekonomi

MİGROS’TAN 10 GÜNLÜK İNDİRİM FIRSATI! Ayçiçek yağı, tuvalet kağıdı ve kahve yüzde 25 indirimde

Migros, Mayıs ayının sonuna özel büyük bir indirim kampanyası başlattı. 20 Mayıs 2024 tarihinde başlayan kampanya kapsamında, pek çok üründe fiyatlar yüzde 25 oranında düşürüldü. Ayçiçek yağı, tuvalet kağıdı ve kahve gibi ürünlerde yapılan indirimler, vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.