MİGROS’TAN 10 GÜNLÜK İNDİRİM FIRSATI! Ayçiçek yağı, tuvalet kağıdı ve kahve yüzde 25 indirimde

Migros’un düzenlediği indirim şöleninde vatandaşlar, sanal market üzerinden sunduğu özel indirimlerle avantajlı alışveriş yapabiliyor. Bu hafta öne çıkan indirimler arasında bulaşık deterjanları ve kahve çeşitleri yüzde 25 indirimle satışa sunuluyor.
İndirimli Ürünler Listesi:
Sırma Ayçiçek Yağı 2 Lt Pet: 84,95 TL
Selpak Tuvalet Kağıdı 12’li: 84,95 TL
Colgate Optic White Oxygen Aktif Oksijen Teknolojisi Beyazlatıcı Diş Macunu 50 Ml: 99,95 TL
Calve İkili Set Ketçap 610 G + Mayonez 540 G: 99,95 TL
Patos Acı Baharatlı Party Boy 167 G: 22,5 TL
Kelloggs Granola Çikolata & Fındıklı 540G Kase Hediyeli: 69,90 TL
Jacobs Monarch Gold 100 G (Ekonomik Paket): 64,9 TL
Huub Slim Askı 10’lu: 54,95 TL
Bağcı Doğal Salamura Siyah Zeytin 700 G: 139 TL
Maret Dana Isıl İşlem Görmüş Afiyetle Sucuk 200 G: 119 TL
Kahve Severlere Özel Fırsatlar:
Starbucks Single Origin Colombia Öğütülmüş Kahve 225 TL
Nescafé 2si1 Arada Çözünebilir Kahve 10g 10’lu Paket 33 TL
Tchibo Gold Selection Filtre Kahve 250 G: 97 TL
Migros’un 10 günlük dev kampanyası 30 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek. İndirimlerden yararlanmak isteyen vatandaşlar, Migros mağazalarını ve sanal marketini ziyaret edebilirler. Kampanya detaylarına Migros’un resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden ulaşabilirler.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.