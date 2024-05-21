Survivor'da nefesler tutuldu: 4 yarışmacı adeta ter döktü! Adaya veda eden isim?

Survivor All Star 2024'te yaşanan eleme düellosu, izleyicileri ekrana kilitleyen çekişmeli anlara sahne oldu. Dört güçlü yarışmacının kıyasıya mücadele ettiği bu heyecan dolu gecede, adaya veda eden isim belli oldu. Merve, Özgür, Hilmicem ve Nagihan isimlerinin yer aldığı bu zorlu rekabette, en düşük performansı sergileyen yarışmacı hayallerine veda etmek zorunda kaldı. Survivor'ın bu haftaki bölümünde, adaya veda eden yarışmacının kim olduğu merak konusu olurken, Survivor All Star 2024 eleme düellosunun sonucu büyük bir ilgiyle takip edildi.

KİM ELENDİ

Survivor yarışmasında gerçekleşen kıyasıya rekabet, izleyicileri ekran başına kilitleyerek büyük bir heyecan yarattı. Artık yarışmada kadın ve erkek ayrımı olmaksızın karma düelloların yapılacağı bir döneme girildiği belirtildi. Özellikle Nagihan'ın yaşadığı sakatlık, yarışmanın gidişatı açısından kritik bir öneme sahip. Dört güçlü yarışmacının mücadele ettiği düelloda, Nagihan, Merve, Özgür ve Hilmicem eleme adayları olarak öne çıktı.

HİLMİCEM - NAGİHAN

Günün dikkat çeken gelişmelerinden biri, Nahihan ve Hilmicem arasındaki heyecanlı düellonun yaşanması oldu. Nagihan'ın yaşadığı ciddi sakatlık, konunun merkezine oturdu. Düello öncesinde sakatlığının tedavi edilmesi için zaman kazanmak isteyen Nagihan, yarışma yönetiminden erteleme talebinde bulundu. Ancak, Acun Ilıcalı'nın bu talebe olumsuz yanıt vermesi üzerine, Nagihan gözyaşlarına hakim olamayarak yarışmaya devam edeceğini açıkladı.

Mücadelenin sonucunda, Hilmicem'in 5-1'lik üstünlüğü ile sona eren düelloda zaferini ilan etti. Bu sonuçla Nagihan finale yükselirken, Hilmicem yarışmada kalma hakkını elde etti.

MERVE - ÖZGÜR

Heyecanla beklenen mücadelede, Özgür ve Merve arasındaki eşleşme büyük bir merakla izlendi. Bu kritik eşleşmenin galibi, adada kalma hakkını elde ederek adaylıktan çekilme şansı yakalayacaktı. Nefes kesen düellonun sonunda, 5-2'lik üstün bir skorla Özgür, adaylıktan çekilerek adada kalma hakkını kazandı. Bu sonuçla birlikte, Merve de finale yükselerek Nagihan ile finalde karşı karşıya geldi.

NAGİHAN - MERVE

Survivor yarışmasının heyecan dolu final düellosunda, Merve Aydın rakibi Nagihan Karadere'yi 5-0 gibi net bir skorla mağlup ederek adada kalma hakkını elde etti. Bu sonuçla birlikte, Nagihan Karadere yarışmaya veda etti.

Kaynak: Kamu Son Haber