Volkan Demirel eşinden ayrıldı mı? Sosyal medyadan duyurdu...

Volkan Demirel, eşi Zeynep Demirel’in kendisine boşanma davası açtığına dair konuşulan iddialarla ilgili bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Hatayspor teknik direktörlüğü görevinden kısa süre önce ayrılan Volkan Demirel ile eşi Zeynep Demirel’in boşanacakları öne sürülmüştü.

Çıkan haberlerde Demirel çiftinin boşanacakları yazılmış, Zeynep Demirel’in boşanma davası açtığı iddia edilmişti. Öte yandan söylenti olduğu belirtilerek Zeynep Demirel’in aslında kararı çok önceleri verdiği, Hatay’da yaşanan yıkıcı depremin ardından kararını ertelemek durumunda kaldığı ve evliliğini onarmaya çalıştığı da iddia edilmiş, yakın zamanda da boşanmak için mahkemeye başvurduğu öne sürülmüştü.

Durumla ilgili yalanlama birinci ağızdan geldi.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

Çıkan haberleri gören Volkan Demirel ve Zeynep Demirel sessizliğini bozdu. Volkan Demirel, çıkan haberler sonrası eşi Zeynep Demirel ile bir fotoğraflarını paylaştığı hikayelerine şu notu ekledi:

“Bazen (çoğu evlilikte olduğu gibi) tartışıyoruz, anlaşamıyoruz. Fakat boşanma davası açtığımız yönündeki haberler doğru değil. Şu an karşılıklı sabah kahvemizi içiyoruz.”

İkilinin bir arada görüldüğü bu poz, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

HATAYSPOR AYRILIĞI

Volkan Demirel, kısa süre önce Hatayspor teknik direktörlüğü görevini bırakma kararı aldı. Yönetime sunduğu istifası kabul edilen Demirel, Başakşehir maçında aldıkları yenilgi sonrası bu kararı vermişti.

Demirel, istifasını sunduğunda bir açıklamada bulundu. Yaptığı açıklamada “Tribünler bağırıyor, haklılar. Yorumlar yapılıyor, haklılar. İstifa etmek istedim, etmem de gerekiyordu ama olmadı. Neden olmadığını yeri gelince konuşuruz. 'Git' derlerse giderim hiç sorun değil” ifadelerini kullanmıştı.

HAYAT ANLAYIŞI DEĞİŞTİ

Hatayspor eski teknik direktörü Volkan Demirel, 2023 yılının 6 Şubat gününde Hatay’ı vuran büyük depremler sonrası yaşadıklarını sosyal medyada paylaşmış, gözyaşları içerisinde yardım çağrısı yapmıştı. Geçtiğimiz aylarda yıkıcı depremlerle ilgili açıklama yapan Demirel, deprem felaketinin sonrasında hayata bakış açısının değiştiğini vurgulamıştı.

Demirel, mutlu uyuduğu akşamda ne yapacağını bilemediği bir sabaha uyandığını, bu durumun, hayattaki en önemli şeyin hayatta kalmak olduğunu öğrettiğini anlatmıştı. Demirel konu ile ilgili “Önemli olanın ailemle birlikte kimseyi kırmadan üzmeden yaşamak olduğunu öğrendim. Depremden önce hayata dair hayallerim, ideallerim, planlarım vardı. Depremden sonra bunlar artık yok. Hayata bakış açım değişti. Artık 'İnsanları kırmadan ne yapabilirim' diye düşünüyorum.” demişti.

Kaynak: Kamu Son Haber