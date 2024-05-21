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Ahmet Çakar bu sefer çıldırdı!

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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yaşanan hakem hatalarını sert bir dille eleştiren ünlü spor yorumcusu Ahmet Çakar, adeta zıvanadan çıktı.

Ahmet Çakar bu sefer çıldırdı! mask
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Galatasaray ile Fenerbahçe Trendyol Süper Lig’in 37. haftası kapsamında, RAMS Park’ta kozlarını paylaşmak için karışı karşıya geldi.

Şampiyonluk yolundaki en kritik maçlardan biri olan, Türkiye’nin en büyük derbisinden Fenerbahçe Çağlar Söyüncü’nün golüyle 1-0’lık skorla galip ayrılan taraf oldu.

Sarı lacivertlilerden Alexander Djiku, 21. dakikada Lucas Torreira'ya yaptığı müdahale sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart görmesi taraftarları ve spor yorumcularını çileden çıkarttı.

Maça orta sahada başlayan Djiku ilk sarı kartını da 12. dakikada yine Torreira'ya yaptığı müdahaleyle gördü.

Tartışmalı kırmızı kart kararının ardından ünlü spor yorumcusu Ahmet Çakar, resmi sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir açıklama yaptı.

Ahmet Çakar paylaşımında, “Rezil bir hakem yönetimi! Djiku'nun hareketinde bırakın sarı kart görmesini faul yok! Böylesine acemi bir hakem maçı daha 22. dakikada bitirdi!” İfadelerini kullandı.

Kaynak: Kamu Son Haber

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21 May 2024 - 04:59 - Spor

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