Kabine toplantısı gerçekleştirilecek: İşte gündem başlıkları...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkalığındaki kabine toplantısı bugün Beştepe’de gerçekleştirilecek.

Kabine toplantısının ana gündemi ekonomik gelişmeler ve atılacak adımlar olacak. Enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele kapsamında alınan tedbirler ile geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklanarak devreye alınan kamuda tasarruf ve verimlilik paketi değerlendirilecek.

Ayrıca toplantıda, hazırlıkları son aşamaya gelen 9. Yargı Paketi üzerinde son değerlendirmelerin yapılması bekleniyor.

Terörle mücadele operasyonları da toplantının gündem maddelerinden biri olacak. Yurt içinde ve sınır ötesinde düzenlenen operasyonlarındaki gelişmeler masaya yatırılacak. Eğitimcilere yönelik şiddetin önlenmesi için yasal zeminin güçlendirilmesi konusundaki çalışmalar da gündeme gelecek.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları da toplantıda ele alınarak 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıların sona erdirilmesi ve ateşkesin sağlanmasına yönelik adımlar tartışılacak.

Kaynak: Kamu Son Haber