- Gündem

Kabine toplantısı gerçekleştirilecek: İşte gündem başlıkları...

ABONE OL Google News Sayfamız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı bugün gerçekleştirilecek.

Kabine toplantısı gerçekleştirilecek: İşte gündem başlıkları... mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkalığındaki kabine toplantısı bugün Beştepe’de gerçekleştirilecek.

Kabine toplantısının ana gündemi ekonomik gelişmeler ve atılacak adımlar olacak. Enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele kapsamında alınan tedbirler ile geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklanarak devreye alınan kamuda tasarruf ve verimlilik paketi değerlendirilecek.

Ayrıca toplantıda, hazırlıkları son aşamaya gelen 9. Yargı Paketi üzerinde son değerlendirmelerin yapılması bekleniyor.

Terörle mücadele operasyonları da toplantının gündem maddelerinden biri olacak. Yurt içinde ve sınır ötesinde düzenlenen operasyonlarındaki gelişmeler masaya yatırılacak. Eğitimcilere yönelik şiddetin önlenmesi için yasal zeminin güçlendirilmesi konusundaki çalışmalar da gündeme gelecek.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları da toplantıda ele alınarak 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıların sona erdirilmesi ve ateşkesin sağlanmasına yönelik adımlar tartışılacak.

Kaynak: Kamu Son Haber

# Son, için, Olacak, devam, Gelen, ekim

21 May 2024 - 04:55 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Kabine toplantısı gerçekleştirilecek: İşte gündem başlıkları... mask
Kabine toplantısı gerçekleştirilecek: İşte gündem başlıkları...
Yüzyüzeyken Konuşuruz coşturdu mask
Yüzyüzeyken Konuşuruz coşturdu
'Ayhan Bora Kaplan' davasında şok gelişme! Gizli tanık ifadelerini geri çekti mask
'Ayhan Bora Kaplan' davasında şok gelişme! Gizli tanık ifadelerini geri çekti
Gram altın rekora koşuyor! mask
Gram altın rekora koşuyor!
SoloTürk, Giresun'daki gösterisiyle nefes kesti mask
SoloTürk, Giresun'daki gösterisiyle nefes kesti
Apartmanda yuva yapan arılar, kutuyla alırken üzerine düştü; o anlar kamerada mask
Apartmanda yuva yapan arılar, kutuyla alırken üzerine düştü; o anlar kamerada
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber