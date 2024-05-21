Ekmek fiyatlarına gizli zam şoku!

Bursa'da ekmeğe gizli bir zam yapıldı. 1 Ocak itibariyle 250 gram ekmek 10 liradan satılırken, 15 Mayıs'tan itibaren aynı fiyatla ancak 200 gram olarak satılmaya başlandı.
Ocak ayında 250 gramlık ekmek 10 liradan satışa sunulurken, artan maliyetler nedeniyle Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 15 Mayıs'ta bir araya geldi ve fiyatta değişiklik yapmadan gramajı düşürme kararı aldı.
15 Mayıs'a kadar 250 gram olan francala ekmek 10 liradan satılırken, bu tarihten sonra 200 gram olarak aynı fiyata satılacak. Benzer şekilde, 20 ve 25 liraya satılan tam buğday, sarı buğday, kepekli ve çavdar ekmeklerinin gramajı 400 gramdan 300 grama indirildi. 30 liraya satılan köy ve Trabzon ekmeği ise 700 gramdan 600 grama düşürüldü. Tek zam ise roll ekmeğe geldi; 50 gramı 3,5 liradan satılan roll ekmek, 4 lira oldu.
Kaynak: Kamu Son Haber
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.