Ekmek fiyatlarına gizli zam şoku!

Bursa'da ekmeğe gizli bir zam yapıldı. 1 Ocak itibariyle 250 gram ekmek 10 liradan satılırken, 15 Mayıs'tan itibaren aynı fiyatla ancak 200 gram olarak satılmaya başlandı.

Ocak ayında 250 gramlık ekmek 10 liradan satışa sunulurken, artan maliyetler nedeniyle Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 15 Mayıs'ta bir araya geldi ve fiyatta değişiklik yapmadan gramajı düşürme kararı aldı.

15 Mayıs'a kadar 250 gram olan francala ekmek 10 liradan satılırken, bu tarihten sonra 200 gram olarak aynı fiyata satılacak. Benzer şekilde, 20 ve 25 liraya satılan tam buğday, sarı buğday, kepekli ve çavdar ekmeklerinin gramajı 400 gramdan 300 grama indirildi. 30 liraya satılan köy ve Trabzon ekmeği ise 700 gramdan 600 grama düşürüldü. Tek zam ise roll ekmeğe geldi; 50 gramı 3,5 liradan satılan roll ekmek, 4 lira oldu.

Kaynak: Kamu Son Haber