Covid'den sonra en tehlikelisi olarak biliniyordu.. 300 hastalığı taklit ediyor... Bu belirtilere dikkat!

Lyme hastalığı, 300 farklı hastalığın belirtilerini taklit ettiği için "hayalet hastalık" olarak adlandırılmaktadır ve bu nedenle teşhis edilmesi zor olup, hastaların yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürüyor. Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Vedat Turhan, lyme enfeksiyonu hakkında önemli bilgiler paylaştı.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Bahar aylarında açık alanlarda daha fazla zaman geçirilmesi, dışarıdan gelen enfeksiyonların görülme sıklığını artırabilir. Özellikle bu dönemde kenelerin neden olduğu lyme hastalığı, ciddi belirtilerle kendini gösterebilir. Lyme sadece kenelerden değil, sinekler, böcekler, tahtakuruları, hamam böcekleri, akrepler ve kedilerle taşınan bit ve pireler gibi vektörlerle de bulaşabilir. Bu nedenle açık alanlarda zaman geçirirken dikkatli olmak önemli.

TEŞHİS VE YAYGINLIK

Prof. Dr. Vedat Turhan, lyme hastalığının kuzey yarımkürede salgın boyutunda olduğunu ve Türkiye'de de sık görüldüğünü ifade etti. Lyme, 300’den fazla hastalığı taklit ettiği için teşhisi zor olan bir enfeksiyon hastalığıdır. Hastalığın başlangıç dönemlerinde yüksek ateş görülebilir ancak kronikleşmiş lyme vakalarında bu belirtiye rastlanmaz. Lyme enfeksiyonu, ülkemizde de önemli ve yaygın bir sağlık sorunu olabilir.

BULAŞMA ŞEKİLLERİ

Lyme, sadece kenelerle değil, sinekler, böcekler, tahtakuruları, hamam böcekleri ve kedilerle taşınan bit ve pireler gibi vektörlerle de bulaşabilir. Ayrıca, son yıllarda lyme hastalığının cinsel yolla ve anneden bebeğe plasenta veya göbek kordonu aracılığıyla bulaşabildiği de anlaşılmıştı.

BELİRTİLERİ

Lyme enfeksiyonunun belirtileri oldukça çeşitlidir ve 300 farklı hastalığı taklit edebilir.

Bu belirtiler arasında halsizlik, yorgunluk, eklem ve kas ağrıları, baş dönmesi, kulak çınlaması, göz sorunları, huzursuz bağırsak sendromu, yüksek tansiyon atakları gibi çeşitli semptomlar yer alır. Lyme hastalığı sıklıkla diğer tıbbi branşlarca yanlış tanı alabilmektedir. Güçlü bağışıklık sistemi olan hastalar, enfeksiyonu sınırlayabilir veya hafif belirtilerle yaşamlarını sürdürebilirler. Ancak kronik lyme hastaları, teşhis konulmadıkça belirtilerle yaşamaya devam ederler.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Lyme hastalığının teşhisi bazı testlerle yapılabilir. Prof. Dr. Turhan, tanının ELISA veya IFA antikor testleriyle konulabileceğini, pozitif çıkan testlerin Western blot testi ile doğrulandığını belirtti. Ancak bazı vakalarda klasik antikor testleri yanlış negatif sonuç verebilir, bu nedenle alternatif testler de kullanılabilir. Lyme hastalığının tedavisi temelde antibiyotiklerle yapılır. Ayrıca, İVİG, plazmaferez, HBO, spesifik gıda takviyeleri ve tüm vücut hipertermisi gibi yöntemler de tedaviye eklenebilir.

Kaynak: Kamu Son Haber