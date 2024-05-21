Milli Emlak'tan 85 bin TL'lik arazı firsatı! Tapuyu getiren arazi sahibi oluyor...

Milli Emlak'ın satışa çıkardığı gayrimenkuller, geniş bir yelpazeye hitap ederek her bütçeye uygun seçenekler sunuyor. Satışa sunulan mülkler arasında atıl durumdaki hazine arazileri, arsalar, hobi bahçeleri, fındıklıklar ve lojmanlar bulunuyor ve bu mülkler oldukça uygun fiyatlarla alıcılarını bekliyor.

Milli Emlak, TOKİ'nin ardından özellikle alt ve orta gelir grubuna yönelik konut projelerine ek olarak, arsa ve arazi satışlarına da hız kazandırdı. Resmi internet sitesinde satışa sunulan taşınmazlar için oldukça cazip fiyatlar belirleyen Milli Emlak, her ilanın detaylarını, satış tarihini ve saatini site üzerinde paylaşıyor.

Taşınmazların satışı ihale yöntemiyle gerçekleştirilmekte olup, ihalelerde taşınmazların özellikleri, büyüklükleri, sınırları, bulundukları il, ilçe ve mahalle gibi bilgiler açıkça belirtiliyor.

Milli Emlak'ta yer alan son fırsat ise söyle, 641 m² büyüklüğündeki bir araziyi 85 bin TL fiyatla satışa sundu.

Muğla Kavaklıdere'de satışa sunulan araziye ilişkin detaylar ise şöyle:

Tahmini İhale Bedeli: ₺85.000,00

Teminat Bedeli: ₺25.500,00

Yüzölçümü: 641,93 m²

İhale Tarihi: 30/05/2024

İhale Saati: 09:15

İhale Yeri: Muğla / Kavaklıdere

İletişim Adresi: Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

Ayrıca, bu taşınmazın satışında alıcılara çeşitli avantajlar da sunuluyor. Bu avantajlar arasında, 5 yıl boyunca emlak vergisi muafiyeti ve 24 ay eşit taksit imkanı gibi kolaylıklar bulunuyor.

Kaynak: Kamu Son Haber