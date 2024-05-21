Emekliler için duyuruldu: 1 ay boyunca ücretsiz olacak!

Türkiye'de yaşanan ekonomik zorluklar ve yükselen enflasyon oranları, emekli vatandaşların hayat standartlarını olumsuz etkilemekte. Bu duruma çözüm bulmak amacıyla hükümet, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait yurtların yaz döneminde emeklilere ücretsiz olarak sunulmasını kararlaştırdı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, emeklilere yönelik bu yeni uygulamanın, ilgili kurumlarla yapılan iş birlikleri sonucu hayata geçirildiğini belirtti. Bakan Işıkhan, "Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde yaz aylarında uygun olan yurtlar, bir aylık dönemde emeklilerimizin ücretsiz kullanımına açılacak" ifadelerini kullandı.

YÜZDE 15 İNDİRİM

Gençlik ve Spor Bakanlığı, emeklilerin yararlanması için tesislerin kapılarını ücretsiz açtığını duyurdu. Bakanlık yetkilisi Işıkhan'ın belirttiğine göre, emekliler artık kamuya ait misafirhaneler, öğretmenevleri, sosyal tesisler ve konukevlerini kamu görevlilerine uygulanan yüzde 15 indirim avantajıyla kullanabilecekler. Ayrıca, sendikaların misafirhaneleri ve sosyal tesisleri de emeklilere özel indirimler sunacak.

Kaynak: Kamu Son Haber