Öğrenciler için ter dökme zamanı: LGS ve YKS için dikkat edilmesi lazım!

Sınav tarihleri yaklaştıkça, öğrencilerdeki stres seviyesi artmakta, bu da performansları üzerinde belirleyici bir rol oynayabilmektedir.



Haziran ayı yaklaşırken, öğrenciler ve veliler için sınav maratonu gündemin en üst sırasına yerleşiyor. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 2 Haziran'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ise 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek. Sınav tarihleri yaklaştıkça, öğrencilerdeki stres seviyesi artmakta, bu da performansları üzerinde belirleyici bir rol oynayabilmektedir. Bu bağlamda, Fulya Hastanesi'nden Uzman Psikolog Sena Sivri, ailelere, çocuklarının sınav stresini hafifletmeye yönelik stratejiler sunarak, bu zorlu süreçte onlara destek oluyor.

DESTEKLEYİCİ VE ANLAYIŞLI TAVIR

Günümüzde, aile içi iletişimde empatinin ve açıklığın önemi, belki de hiç olmadığı kadar büyük. Ebeveynlerin, çocuklarının stresle başa çıkma süreçlerini anlamaları ve onların duygusal dünyalarına değer vermeleri gerekiyor. Empati göstererek çocuklara yalnız olmadıkları hissini vermek, onların duygusal gelişimleri için hayati önem taşıyor. Açık ve samimi iletişim kanalları kurarak, çocukların duygularını özgürce ifade etmelerine olanak tanımak, sağlıklı bir aile yapısının temel taşlarından biridir. Ebeveynlerin, ifade tarzlarında yargılayıcı ve baskıcı olmaktan kaçınmaları öneriliyor.

GERÇEKÇİ VE OLUMLU YAKLAŞIM

Çocuklara yönelik beklentilerin gerçekçi ve olumlu bir perspektifle belirlenmesi önem arz ediyor. Uzmanlar, başarı tanımının her çocuğun kendi yetenekleri ve kapasiteleri doğrultusunda yapılmasının, onların kişisel gelişimlerine katkıda bulunacağını vurguluyor. Çocukların gösterdikleri çaba ve elde ettikleri küçük başarıların takdir edilmesi, onların motivasyonunu ve özgüvenini artırıyor. Olumlu geri bildirimlerin, çocukların akademik ve sosyal başarıları üzerinde olumlu etkiler yarattığı gözlemleniyor.

SAĞLIKLI ÇALIŞMA ORTAMI OLUŞTURMA

Zaman yönetimi ve düzenli bir çalışma ortamının sağlanması, öğrencilerin sınav hazırlık sürecindeki başarıları için kritik öneme sahiptir. Uzmanlar, çalışma ve dinlenme sürelerinin dengeli bir biçimde planlanmasının ve aralıklı molaların stresi azaltmada etkili olduğunu belirtiyorlar. Sessiz ve sakin bir çalışma alanının oluşturulması, dikkat dağıtıcı unsurların ortadan kaldırılması gerektiğine dikkat çekiliyor.

FİZİKSEL VE RUHSAL SAĞLIK DA ÖNEMLİ

Sağlıklı yaşam alışkanlıklarının korunması, sınav döneminde de ihmal edilmemesi gereken bir diğer faktör. Yeterli uyku, dengeli beslenme ve düzenli fiziksel aktivitenin hem fiziksel hem de zihinsel sağlık üzerinde olumlu etkileri vurgulanıyor. Eğitimciler, öğrencilerin ders çalışma kaygısı nedeniyle fiziksel egzersizden kaçınmaması gerektiğini, aksine düzenli egzersizin stres yönetiminde yardımcı olacağını ifade ediyorlar.

DESTEKLEYİCİ ATMOSFER

Ailelerin de bu süreçte aktif rol alması, çocuklarının rahatlamasına ve motivasyonunun artırılmasına katkıda bulunuyor. Uzman Psikolog Sena Sivri, sınav hazırlık dönemlerinde aşırı düzen değişikliklerinin ekstra stres yaratabileceğini ve bu dönemin aile rutinine entegre edilmesinin daha sağlıklı sonuçlar doğuracağını belirtiyor. Sivri, ailelerin ve öğrencilerin bu dönemi verimli bir şekilde yönetebilmeleri için dengeli bir yaklaşım benimsemelerinin önemini vurguluyor.

OLAĞANÜSTÜ HALE DÖNÜŞTÜRMEYİN

Sınav dönemlerinde aşırı stres ve düzensizlik, bireyler ve aileler için ekstra bir kriz alanı oluşturabilir. Uzman Psikolog Sena Sivri'ye göre, bu önemli zamanları ailenin günlük rutinine dahil etmek, daha sağlıklı sonuçlar doğuracaktır. Sivri, sınav hazırlıkları sırasında yaşanan bu tür stresin, aile düzeninin korunmasıyla minimize edilebileceğini belirtiyor.

GEREKİRSE PROFESYONEL DESTEK ALIN

Ebeveynlerin, çocuklarının eğitim sürecinde karşılaştıkları stresle mücadele etmelerine yardımcı olmak için psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerine başvurmaları öneriliyor.

STRES YÖNETİMİ

Ailelerin, kendi stres düzeylerini kontrol altında tutmalarının önemi üzerinde duruluyor. Araştırmalar, ebeveynlerin sakin ve dengeli bir tutum sergilemelerinin, çocuklarına olumlu bir örnek teşkil ettiğini gösteriyor.

SINAV SONRASI DA VAR

Öğrencilerin sınav sonuçları ne olursa olsun, gösterdikleri çabanın takdir edilmesi gerektiği konusunda ailelere hatırlatmada bulunuluyor. Dinlenme ve eğlence için planlar yapmanın, çocukların sınav sonrası dönemi daha rahat geçirmelerine olanak tanıyacağı belirtiliyor. Bu planların, çocukların da görüşleri alınarak ailece hayata geçirilmesinin önemi vurgulanıyor.

SON GÜNE DİKKAT!

Sınav öncesinde çocukların zihinsel ve fiziksel rahatlığına odaklanmak büyük önem taşıyor. Uzman Psikolog Sena Sivri, ailelere son gün çocuklarını desteklemeleri ve onların sağlıklı beslenmelerine, iyi bir uyku düzeni kurmalarına ve stresten uzak durmalarına yardımcı olmaları konusunda tavsiyelerde bulunuyor. Ayrıca, Sivri, öğrencilerin cep telefonu ve tablet gibi dikkat dağıtıcı cihazlardan uzak durmalarının gerekliliğine de vurgu yaptı.

Kaynak: Kamu Son Haber