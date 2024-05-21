Emeklilerin hayalleri suya düştü: Kahreden zam gelişmesi

2024 yılında özel huzurevi ve yaşlı bakım merkezi fiyatlarına yapılan zam yüzde 130’u aştı.
Varını yoğunu satıp bir huzurevine yerleşmek isteyen yaşlılar verecekleri parayı gözen çıkarsalar bile bu kez oluşan kuyruklar nedeni ile kendilerine kalacak yer bulamıyor.
CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, yaptığı açıklama ile son 5 yılda huzurevi ile huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerine yapılan başvurulardaki yüksek artışının altını çizdi.
10 bin lira maaşlar zorunlu ihtiyaçlarını karşılayamayan emeklilerin bir de kira derdi ile birlikte kendilerine uygun fiyatlarda yaşı ve bakım evi aramaya başladı.
2023 yılında huzurevi ile huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerine başvuru yapanların sayısı 20 bine yaklaştı. Son 5 yılda ise huzurevlerine yapılan başvurularda ortalama yüzde 41 oranında artış gözlendi.
HUZUREVİ ÜCRETİ UÇUŞA GEÇTİ
Özel huzurevlerinin fiyatlarına ilişkin de bilgiler veren Başevirgen, 2024 yılı başından bu yana huzurevi ve yaşlı bakım evlerinin fiyatlarında yüzde 130 oranında zam yapıldığını söyledi.
2024 fiyatları ile özel huzurevlerinde konaklamanın maliyeti 22 bin liradan başlayıp 66 bin liraya kadar çıktığını aktaran Başevirgen hayatlarının son dönemlerini huzurevinde geçiren birçok memur emeklisi yaşlılarının ise ödemekte zorlandıkları ücretler nedeni ile her an atılma korkusu yaşadıklarını anlattı.
Yüzde 49,25 zamlalı maaşları ile bile emeklilerin özel huzurevlerinin önünden bile geçemeyen emeklilerin mecburen devlete ait huzurevlerine yöneldiğini belirten Başevirgen, emeklilerin bu kez de kapasitelerin dolması nedeni ile yeni yerlerin boşalması için beklediklerini belirtti.
Kaynak: Kamu Son Haber
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.