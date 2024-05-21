Derbi mesaisi bugün

TRENDYOL Süper Lig'de 51 puanla 7'nci sırada bulunan temsilcimiz Corendon Alanyaspor, ligin son haftasında 48 puanla 10'uncu basamakta yer alan Antalyaspor'u konuk edecek. 24 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de başlayacak olan zorlu maçın hazırlıklarına bugün başlayacak olan turuncu yeşilli ekip, Zimbitlik Sahası'nda haftanın ilk idmanını gerçekleştirecek. Geçtiğimiz cumartesi günü Samsunspor'a konuk olan ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Corendon Alanyaspor'da teknik patron Fatih Tekke, oyuncularına iki gün izin vermişti. Bugün topbaşı yapacak olan Alanyasporlu futbolcular, Antalyaspor ile oynanacak olan derbi maça galibiyet parolası ile hazırlanacak. Cemali AYDINOĞLU
Kaynak: Spor Servisi
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.