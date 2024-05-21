Derbi mesaisi bugün

TRENDYOL Süper Lig'de 51 puanla 7'nci sırada bulunan temsilcimiz Corendon Alanyaspor, ligin son haftasında 48 puanla 10'uncu basamakta yer alan Antalyaspor'u konuk edecek. 24 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de başlayacak olan zorlu maçın hazırlıklarına bugün başlayacak olan turuncu yeşilli ekip, Zimbitlik Sahası'nda haftanın ilk idmanını gerçekleştirecek. Geçtiğimiz cumartesi günü Samsunspor'a konuk olan ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Corendon Alanyaspor'da teknik patron Fatih Tekke, oyuncularına iki gün izin vermişti. Bugün topbaşı yapacak olan Alanyasporlu futbolcular, Antalyaspor ile oynanacak olan derbi maça galibiyet parolası ile hazırlanacak. Cemali AYDINOĞLU

Kaynak: Spor Servisi