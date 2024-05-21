BŞB'den çiftçilere kazandıran proje

Antalya Büyükşehir Belediyesi de zirai ilaç ambalaj atığı sorununun önüne geçmek amacıyla geçtiğimiz yıllarda başlatılan "Çevre Dostu Çiftçi Kart Projesi"ni ilk olarak tarımsal üretimin en yoğun olduğu Kumluca’da ve daha sonra Demre ve Finike’de hayata geçirmişti. Büyükşehir Belediyesi, yeni dönemde projeyi Antalya’nın tüm ilçelerinde uygulamayı hedefliyor.



Antalya Büyükşehir Belediyesi, yeni dönemde ilk olarak Aksu, Serik, Manavgat ve Alanya gibi tarımsal üretimin yoğun olduğu ilçelere, zirai atık toplama otomatı yerleştirecek. Çiftçilere tanımlanmış ve dağıtımı yapılacak kartlar ile çiftçiler, zirai atıkları otomatlara atarak, topladıkları puanlar ile tarımsal ekipman desteği alabilecekler.



Enerjisini solar paneller vasıtasıyla güneşten alan ve kameralar ile 24 saat izlenebilen akıllı otomatlar, cep telefonuna indirilen mobil uygulamayla bölgede yer alan zirai ilaç ambalaj atıkları toplama otomatlarının yerlerini görülebiliyor. Otomatlara atılan ambalajların ağırlığına göre, sistemde toplanan puanlar ile çiftçiler sera naylonu, sera ipi gibi ödüller kazanıyor. Çiftçiler, cep telefonuna indirilen mobil uygulama ve internet sitesi üzerinden puanlarını ve alabilecekleri hediyeleri görebiliyor. İlk etapta 3 ilçede bulanan 13 zirai ilaç ambalaj atıklarında toplamda 2 bin 628 kg atık toplandı. (Antalya BŞB /BÜLTEN)

Kaynak: Antalya BŞB