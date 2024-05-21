Yeni yönetim neyi bekliyor

31 MART 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde ipi göğüsleyerek Alanya Belediye Başkanı seçilen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı Osman Özçelik, belediye başkan yardımcılarını henüz açıklamadı. Alanya Belediye Meclisi'nin 7 Mayıs 2024 tarihinde yapılan toplantısında, yeni yönetimin bir hafta içinde açıklanacağını söyleyen Başkan Özçelik, toplantının üstünden 15 gün geçmesine rağmen beklenen açıklamayı yapmadı. Bu gecikme "Atanması beklenen isimlerde kriz mi var?" sorusunu akıllara getiriyor.
Belediye Başkanı Osman Özçelik'in, önceki dönem Yücel'in yardımcısı olan Feyzi Alaettinoğlu'nun yerine Murat Levent Koçak'ı, Tunahan Kasapoğlu'nun yerine Hasan Can Kamburoğlu'nu, Hasan Erdoğan'ın yerine Sadık Dizdaroğlu'nu getirmesi, ayrıca teknik konulara Servet Ünlü'yü, kırsal sorumluluğuna Nazmi Zavlak'ı, spordan sorumlu olarak da Abdurrahman Açıkalın'ı ataması bekleniyor. (İbrahim İPBÜKER)
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.