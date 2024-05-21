Yüzyüzeyken Konuşuruz coşturdu

Alanya'da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Önce bayraklar ve marşlar eşliğinde Fener Alayı Yürüyüşü yapılırken, sevilen müzik grubu Yüzyüzeyken Konuşuruz konseriyle coşku doruğa ulaştı. Bayram etkinlikleri, Alanya Belediyesi ve Alanya Kent Konseyi iş birliğinde düzenlenen Fener Alayı Yürüyüşü ile Atatürk Anıtı önünden başladı. 19 Mayıs meşalesini Kaymakam Fatih Ürkmezer ve Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik gençlerle birlikte yaktı. On binlerce vatandaşın katıldığı yürüyüş, Atatürk Caddesi ile İskele üzerinden Alanya Belediye Binası arkasındaki konser alanına kadar sürdü. Vatandaşlar bayraklar, meşaleler ve marşlar eşliğinde bayramı Alanya sokaklarında hep birlikte kutladılar. Protokol, balkonlarda oturan vatandaşları selamladı.

'MUSTAFA KEMAL'İN ASKERLERİSİNİZ'



Alanya Belediye Binası arkasındaki konser, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Alanya Kent Konseyi Gençlik Merkezi, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ve Gençliğin Ata’ya Cevabı'nı okudular. Büyük alkış alan gençlerin ardından Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan kürsüye gelerek bir konuşma yaptı. Özcan, "19 Mayıs, özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir diyen bir liderle birlikte yürüyen halkın onur mücadelesine başlama tarihidir. 19 Mayıs, milli bağımsızlık ateşi ile yanan bir halkın ayağa kalkışıdır. Bu bayram en çok önemsediğim en genç bayramdır. Siz gençler; geleceğimiz, yarınımız, aydınlığımızsınız. Siz gençler, Ata’sının izinde vatanını yücelten Mustafa Kemal’in askerlersiniz. Türk gençliği bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Ata’sının emanetine Cumhuriyet’ine sahip çıkacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve bu vatan için canını veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Siz gençler Atatürk’ün açtığı yolda gösterdiği hedefe durmadan yürüyeceksiniz" dedi.

'19 MAYIS ESARETE HAYIR DEMENİN SEMBOLÜDÜR'



Ardından Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik sahneye çıkarak, alanı tıklım tıklım dolduran vatandaşlara seslendi. "Gençler merhaba, kendini genç hissedenler size de merhaba" diyerek konuşmasına başlayan Başkan Özçelik, "105 yıl önce bugün Anadolu topraklarında bir kez daha esarete isyan çığlığı yankılanmış, aziz milletimizin yetiştirdiği kahraman bir subay, aydınlığın meşalesini yakmıştır. 19 Mayıs, esarete hayır demenin sembolüdür. 19 Mayıs, tam bağımsız, laik, demokratik, sosyal bir hukuk devletinin giriş kapısıdır. Ata’mızın sevgili gençlerimize emanet ettiği bayramımızı coşkuyla kutlamak hepimizin görevidir. Bu günün bizler için ayrıca bir anlamı vardır. Atatürk’ümüz, kendisine sorulduğunda 'Benim doğum günüm 19 Mayıs' demiştir. O zaman, bugün aynı zamanda Ata'mızın doğum gününü kutluyoruz. Hepinize hoş geldiniz, iyi eğlenceler diliyorum" dedi. Başkan Özçelik, Kaymakam Ürkmezer’le görüşerek, yurtta kalan öğrencilerin bir saat daha geç giriş yapabileceğini de sözlerine ekledi.

YÜZYÜZEYKEN KONUŞURUZ’DAN MUHTEŞEM KONSER



Konser alanını dolduran on binlerce vatandaş, Türkiye’nin en popüler müzik gruplarından Yüzyüzeyken Konuşuruz'un şarkılarıyla bayram coşkusunu doyasıya yaşadılar. Sevilen şarkılarını Alanyalı gençlerle birlikte seslendiren grup üyeleri, kalabalığa unutulmaz bir akşam yaşattı. Grubun solisti Kaan Boşnak böyle anlamlı bir günde Alanya halkıyla kendilerini buluşturan Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’e teşekkür etti. Başkan Özçelik grup üyelerine plaket takdim etti. (Alanya Belediyesi/BÜLTEN)

Kaynak: Alanya Belediyesi