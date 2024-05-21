ALKÜ’lü profesörden ilaç müjdesi

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Tıp Fakültesi Nöroloji ve Nörobilim Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Burak Yuluğ, başarılarına bir yenisini daha ekledi. 2023 yılında üyeleri arasında Albert Einstein, Enrico Fermi, Richard Feyman ve Jennifer Doudha gibi Nobel ödülü sahibi bilim insanlarının yer aldığı dünyanın en prestijli bilim topluluklarından birisi olan Sigma Xi’ye tam üye olarak kabul edilen Prof. Dr. Yuluğ, son olarak yaptığı bilimsel çalışmalarla Avrupa Nörostimülasyon Derneği'nin Türkiye temsilciliğine seçildi. Alzheimer hastalığının tedavisi için faz 2 ilaç çalışmasını başarıyla tamamlayan, ardından faz 3 uluslararası çalışmanın da liderliğini üstlenen Prof. Dr. Burak Yuluğ’un İngiltere King’s College ve İsveç Karolinska Enstitüsünde görev yapan Prof. Adil Mardinoğlu ile yaptığı ilaç çalışmaları, etkinlik değeri yüksek birçok uluslararası dergilerde yayınlanarak yabancı medyada geniş yankı uyandırdı. 2023 ve 2024 yıllarında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi akademik başarı ödüllerini art arda kazanan Prof. Yuluğ, özellikle alzheimer hastalığında beyin stimülasyonu girişimlerinin tedavide etkili olabileceğini ve araştırmaların bu konuda yoğunlaştığını vurguladı. Ayrıca Prof. Yuluğ, bu bağlamdaki geniş çaplı araştırmaların ancak ekip çalışması ile mümkün olabileceğini belirterek ALKÜ Nöroloji Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri, araştırma görevlileri ve farklı merkezlerden uluslararası araştırmacıların yer aldığı güçlü bir araştırma ekibinin olduğunu söyledi. Yuluğ, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

REKTÖR TÜRKDOĞAN’DAN TEBRİK

Avrupa Nörostimülasyon Derneği'nin Türkiye temsilciliğine seçilmesinden ve Alzheimer hastalığının tedavisi için ilaç çalışmasında faz 3 aşamasına geçilmesinden dolayı Prof. Dr. Burak Yuluğ’u tebrik eden Rektör Türkdoğan, "Değerli hocamızın başarılarından dolayı üniversitemiz adına büyük mutluluk duyuyoruz. Kendisiyle gurur duyduğumuz hocamız daha de önce Sigma Xi gibi dünya çapında prestijli bir bilim topluluğuna tam üye olarak kabul edilmişti. Şimdi de Avrupa Nörostimülasyon Derneğinin Türkiye temsilciliğine seçilerek yeniden bizleri gururlandırdı. Bu gelişmeyle birlikte bilim camiasında ALKÜ’nün konumu daha da pekişerek, üniversitemizin adı dünyada daha da yukarılara taşındı. Alzheimer hastalığında beyin stimülasyonu girişimlerinin tedavisinde etkili olabileceği yönündeki araştırmaların bilim dünyasında yeni ufuklar açmaya devam edeceğine inanıyorum. Hocamızın çalışmalarının üniversitemize ve bilim dünyasına katkılarından dolayı teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim" diye konuştu. (ALKÜ/BÜLTEN)

Kaynak: ALKÜ