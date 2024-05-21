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Alanya'da esrarengiz ölüm

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Alanya’da Zeynep Peker (72) adlı kadın evinin bahçesinde komşuları tarafından ölü bulundu

Alanya'da esrarengiz ölüm mask
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EDİNİLEN bilgiye göre Toslak Mahallesi'nde oturan Zeynep Peker, önceki gün saat 12.00 sıralarında komşuları tarafından evinin bahçesinde hareketsiz halde bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Peker'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Peker'in kesin ölüm nedeni otopsi ile belli olacak. (DHA)

Kaynak: DHA

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21 May 2024 - 00:19 - Asayiş

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