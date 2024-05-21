Alanya'da esrarengiz ölüm

EDİNİLEN bilgiye göre Toslak Mahallesi'nde oturan Zeynep Peker, önceki gün saat 12.00 sıralarında komşuları tarafından evinin bahçesinde hareketsiz halde bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Peker'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Peker'in kesin ölüm nedeni otopsi ile belli olacak. (DHA)
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.