20 May 2024 - 23:38- Gündem G:

Para vermediği için annesini yakmıştı! Acı haber geldi

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Sakarya'da para vermediği iddiasıyla benzin dökerek annesini yakan kişi tutuklandı. Hastaneye kaldırılan anneden ise 32 gün sonra acı haber geldi.

Para vermediği için annesini yakmıştı! Acı haber geldi mask
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18 Nisan Perşembe günü Akyazı ilçesi Erdoğdu Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iddiaya göre kısa bir süre önce annesi Mükerrem Yılmaz’dan (64) para alan ve tekrar isteyince ret cevabı ile karşılaşan Ö.Y. (42) öfkelendi. Ö.Y., benzin dökerek annesi ve kendisini yaktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan talihsiz kadın, ilk olarak Akyazı İlçe Devlet Hastanesi’ne, buradan da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

Vücudunda 2 ve 3’üncü derece yanıklar oluşan ve hayati tehlikesi bulunan Mükerrem Yılmaz, Kocaeli Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi’ne sevk edilmişti. Her iki elinde de yanıklar oluşan şüpheli Ö.Y. ise olaydan kısa bir süre sonra yakalanarak İlçe Jandarma Komutanlığına götürülmüştü. Şahıs, işlemlerinin ardından elleri sargılı şekilde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

ACI HABER GELDİ!

32 gündür hastanede yaşam mücadelesi veren Mükerrem Yılmaz’dan acı haber geldi. Hayatını kaybeden kadın, yarın öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Erdoğdu Mahallesi’nde son yolculuğuna uğurlanacak.

Kaynak: MYNET

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20 May 2024 - 23:38 - Gündem

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