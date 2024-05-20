- Asayiş

Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi; muhtar hayatını kaybetti

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Çankırı'da feci bir kaza yaşandı. Kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada Hisarcıkkayıköyü Mahallesi Muhtarı Satılmış Karakaş (63), hayatını kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi; muhtar hayatını kaybetti mask
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Satılmış Karakaş yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye  sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hisarcıkkayıköyü Mahallesi Muhtarı Karakaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Kaynak: DHA

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20 May 2024 - 23:34 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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