Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi; muhtar hayatını kaybetti

Satılmış Karakaş yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hisarcıkkayıköyü Mahallesi Muhtarı Karakaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA