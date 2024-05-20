Feci kaza! Otomobil, 'U' dönüşü yapan tırla çarpıştı: 6 yaralı

Kocaeliİ’nin Başiskele ilçesinde otomobilin, cadde üzerinde 'U' dönüşü yapan tırla çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Başiskele ilçesine bağlı Kullar Mahallesi, Alsancak Caddesi üzerinde meydana geldi. İzmit ilçesi yönüne gitmekte olan Bora K. yönetimindeki 34 KY 0541 plakalı otomobil, cadde üzerinde 'U' dönüşü yapan Hüseyin Ö.'nün kullandığı 55 AKT 081 plakalı tır ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilin ön kısmı hurdaya dönerken, tırın sürücü kabini yerinden koptu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tırın sürücü kabininde sıkışan Hüseyin Ö.’yü bulunduğu yerden çıkarırken, sağlık ekipleri ise otomobil sürücüsü Bora K. ile araçtaki Arda A., Alp Yağız D., Fahri T. ve Muhammed Taha E.'ye ilk müdahalede bulundu. Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Alsancak Caddesi, araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA