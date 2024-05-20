Uzmandan flaş uyarı: Evde televizyon kapalıyken bile giyinip soyunmayın. Görüntünüz çekiliyor olabilir

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu'ndan katıldığı bir bitr tv programında çok dikkat çeken bir açıklama geldi. Evde televizyon ve telefonlar kapalıyken çok dikkat edilmesini söyleyen Kurtoğlu çok kolay görüntü alınabildiğini söyleyerek izleyen herkesi şaşırttı.



tv100'de programda telefon ve televizyonlara kapalıyken bile güvenmeyin diyerek çok dikkat çeken bir çıkış yaptı. Kurtoğlu, "Kız öğrencilerime şunu belirtirim. Lavaboya, tuvalete giderken çocuklarımız cep telefonlarını götürme garabetinde bunuyorlar sakın bunu yapmayın. Artı evde televizyonunuz kapalıyken bile giyinip soyunmayın. Wikileaks belgelerinde kapalı televizyonlardan çok rahat bir şekilde görüntüler alınabildiği yazılıyor. Mahremiyetin tamamen ortadan kalktığı bir döneme gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: tv100