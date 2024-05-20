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Uzmandan flaş uyarı: Evde televizyon kapalıyken bile giyinip soyunmayın. Görüntünüz çekiliyor olabilir

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İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu'ndan tv100'de katıldığı bir programda söyledikleriyle gündem oldu. Evde kapalıyken bile televizyon karşısında giyinip soyunulmaması gerektiğini söyleyen Kurtoğlu çok rahat bir şekilde görüntü alınabileceğini söyledi.

Uzmandan flaş uyarı: Evde televizyon kapalıyken bile giyinip soyunmayın. Görüntünüz çekiliyor olabilir mask
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İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu'ndan katıldığı bir bitr tv programında çok dikkat çeken bir açıklama geldi. Evde televizyon ve telefonlar kapalıyken çok dikkat edilmesini söyleyen Kurtoğlu çok kolay görüntü alınabildiğini söyleyerek izleyen herkesi şaşırttı. 
 

tv100'de programda telefon ve televizyonlara kapalıyken bile güvenmeyin diyerek çok dikkat çeken bir çıkış yaptı. Kurtoğlu, "Kız öğrencilerime şunu belirtirim. Lavaboya, tuvalete giderken çocuklarımız cep telefonlarını götürme garabetinde bunuyorlar sakın bunu yapmayın. Artı evde televizyonunuz kapalıyken bile giyinip soyunmayın. Wikileaks belgelerinde kapalı televizyonlardan çok rahat bir şekilde görüntüler alınabildiği yazılıyor. Mahremiyetin tamamen ortadan kalktığı bir döneme gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: tv100

# İstanbul, Bir, açıklama

20 May 2024 - 23:04 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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