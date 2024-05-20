20 May 2024 - 22:39- Magazin G:

Survivor'da Nefise ve Merve arasında gerginlik! Aleyna giderken ne söyledi?

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Survivor'a veda eden Aleyna'nın gitmeden önce Nefise'ye söyledikleri konseyde Nefise ile Merve'nin arasında gerilime neden oldu. İşte ayrıntılar...

Survivor'da Nefise ve Merve arasında gerginlik! Aleyna giderken ne söyledi? mask
Survivor'da Nefise ve Merve arasında gerginlik! Aleyna giderken ne söyledi?
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Survivor All Star'da olaylar durulmuyor. Aleyna'nın elenmeden önce Nefise'ye söyledikleri konseyi karıştırdı. Nefise Aleyna'nın kendisine "Merve'ye güvenme dedi ben de oyununa odaklan sen hani falan dedim. Sanırım beni tanımadan önce söylemişler işte biz varken esamesi okunmaz, o bizim çantamızı bile taşıyamaz gibi şeyler" dedi.

Merve ise bu konunun konuşulmasından rahatsız olduğunu söylerken Acun Ilıcalı Yunus Emre'nin de iddiaları olduğunu söyledi.

Aleyna'nın yakın arkadaşı olan Yunus Emre "Kendisi gitti böyle bir yangın yapıp gitti" diyerek bu sözleri aslında Nagihan'ın söylediğini iddia etti.

Yunus Emre "Aleyna'nın burada olmasını isterdim kendisi gitti böyle bir yangın yapıp
gitti ona da yakıştırmadım değil yakıştı yani böyle yakarak gitmesi. Daha öncesinde Nefise bizim kırmızı takıma geldiğinde Nagihan ile samimi olunca Aleyna bana bunlar nasıl insanlar ya Nagihan Nefise'ye bunları söylüyordu. Herhalde Nefise'ye söyleyeceğimi düşündü..." dedi.

NAGİHAN VE MERVE ÇOK SİNİRLENDİ

Nagihan ise "Külliyen iftira, ben onu kızım gibi görüyorum. Ben Aleyna'dan kaçmakta olan bir insan olarak nasıl ona biriyle ilgili bir şey söyleyebilirim" diyerek sinirlendi.

Survivor'da Nefise ve Merve arasında gerginlik! Aleyna giderken ne söyledi?

Merve ise "Aleyna bunu ilk defa yapmıyor. Zaten Aleyna'ya yakışır bir hareket ben yandım gidiyorum herkes yansın... Keşke kendisi buradayken bu konuları açsaydı. Doğruyu söylemiyor" diyerek Aleyna'ya sert çıktı.

Kaynak: MYNET

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20 May 2024 - 22:39 - Magazin

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