Survivor'da Nefise ve Merve arasında gerginlik! Aleyna giderken ne söyledi?

Survivor All Star'da olaylar durulmuyor. Aleyna'nın elenmeden önce Nefise'ye söyledikleri konseyi karıştırdı. Nefise Aleyna'nın kendisine "Merve'ye güvenme dedi ben de oyununa odaklan sen hani falan dedim. Sanırım beni tanımadan önce söylemişler işte biz varken esamesi okunmaz, o bizim çantamızı bile taşıyamaz gibi şeyler" dedi.
Merve ise bu konunun konuşulmasından rahatsız olduğunu söylerken Acun Ilıcalı Yunus Emre'nin de iddiaları olduğunu söyledi.
Aleyna'nın yakın arkadaşı olan Yunus Emre "Kendisi gitti böyle bir yangın yapıp gitti" diyerek bu sözleri aslında Nagihan'ın söylediğini iddia etti.
Yunus Emre "Aleyna'nın burada olmasını isterdim kendisi gitti böyle bir yangın yapıp
gitti ona da yakıştırmadım değil yakıştı yani böyle yakarak gitmesi. Daha öncesinde Nefise bizim kırmızı takıma geldiğinde Nagihan ile samimi olunca Aleyna bana bunlar nasıl insanlar ya Nagihan Nefise'ye bunları söylüyordu. Herhalde Nefise'ye söyleyeceğimi düşündü..." dedi.
NAGİHAN VE MERVE ÇOK SİNİRLENDİ
Nagihan ise "Külliyen iftira, ben onu kızım gibi görüyorum. Ben Aleyna'dan kaçmakta olan bir insan olarak nasıl ona biriyle ilgili bir şey söyleyebilirim" diyerek sinirlendi.
Merve ise "Aleyna bunu ilk defa yapmıyor. Zaten Aleyna'ya yakışır bir hareket ben yandım gidiyorum herkes yansın... Keşke kendisi buradayken bu konuları açsaydı. Doğruyu söylemiyor" diyerek Aleyna'ya sert çıktı.
Kaynak: MYNET
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.