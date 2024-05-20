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Burcu Esmersoy iddialı pozlarıyla göz doldurdu

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Burcu Esmersoy, Ipekyol'un mayo, bikini ve aksesuarlarıyla verdiği pozlarla sosyal medyada gündem oldu.

Burcu Esmersoy iddialı pozlarıyla göz doldurdu mask
Burcu Esmersoy iddialı pozlarıyla göz doldurdu
Burcu Esmersoy iddialı pozlarıyla göz doldurdu
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Burcu Esmersoy, Ipekyol'un bu yaz da plaj tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında olmaya aday giyim ve aksesuarlarla verdiği pozlarla göz doldurdu. 


İş insanı Nazım Akmandil ile başarılı sunucu Burcu Esmersoy, 2 Eylül'de İtalya'nın Portofino kentinde sade bir törenle evlenmişti.  Esmersoy, bu evliliği ise biri İtalya'da, biri İstanbul'da biri de Bodrum'da olmak üzere üç düğünle kutladı. Esmersoy'un son olarak İpekyol için verdiği pozlar göz dordurdu.

Burcu Esmersoy iddialı pozlarıyla göz doldurdu

Burcu Esmersoy iddialı pozlarıyla göz doldurdu

Kaynak: Haber Merkezi

# Bir, için, Son, İstanbul

20 May 2024 - 22:37 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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