Burcu Esmersoy iddialı pozlarıyla göz doldurdu

Burcu Esmersoy, Ipekyol'un bu yaz da plaj tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında olmaya aday giyim ve aksesuarlarla verdiği pozlarla göz doldurdu.



İş insanı Nazım Akmandil ile başarılı sunucu Burcu Esmersoy, 2 Eylül'de İtalya'nın Portofino kentinde sade bir törenle evlenmişti. Esmersoy, bu evliliği ise biri İtalya'da, biri İstanbul'da biri de Bodrum'da olmak üzere üç düğünle kutladı. Esmersoy'un son olarak İpekyol için verdiği pozlar göz dordurdu.

Kaynak: Haber Merkezi