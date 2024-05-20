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7 yıllık evlilik bitmişti; yeni aşkını ilan etti

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Birçok yapımda rol alan ancak uzun süredir aktif oyunculuk yapmayan 2007 Miss Turkey birincisi Selen Soyder yeni aşkını sosyal medyadan duyurdu.

7 yıllık evlilik bitmişti; yeni aşkını ilan etti mask
7 yıllık evlilik bitmişti; yeni aşkını ilan etti
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34 yaşındaki 2007 Miss Turkey birincisi model Selen Soyder  Oren Fransez ile evliliği sonrası ekranlardan elini eteğini çekmişti. 2015'te nikâh masasına oturduğu iş insanı Oren Fransez ile 7 senelik evliliğini sessiz sedasız bitiren Soyder, yeni aşkını ilan etti.

Soyder, yeni aşkını sosyal medya hesabından paylaştığı pozla duyurdu. Oyuncunun hayranlarından tebrik mesajları yağdı.

7 yıllık evlilik bitmişti; yeni aşkını ilan etti

Kaynak: Haber Merkezi

# etti, Sosyal

20 May 2024 - 22:31 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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