7 yıllık evlilik bitmişti; yeni aşkını ilan etti

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34 yaşındaki 2007 Miss Turkey birincisi model Selen Soyder Oren Fransez ile evliliği sonrası ekranlardan elini eteğini çekmişti. 2015'te nikâh masasına oturduğu iş insanı Oren Fransez ile 7 senelik evliliğini sessiz sedasız bitiren Soyder, yeni aşkını ilan etti.

Soyder, yeni aşkını sosyal medya hesabından paylaştığı pozla duyurdu. Oyuncunun hayranlarından tebrik mesajları yağdı.

Kaynak: Haber Merkezi