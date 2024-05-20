İki grup sokak ortasında kavgaya tutuştu; silahlarla saldırdılar

İddiaya göre sokakta yürüyen V.A. ile S.A.'nın yanına otomobille gelen iki kişi tartışmaya başladı. Aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki grup arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında otomobille gelen bir kişi üzerinde bulunan tabanca ile V.A. ve S.A.'ya ateş etmeye başladı.
POLİS YAKALANMALARI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI
Saldırganlar geldikleri otomobile binerek olay yerinden kaçtı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken S.A.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay sırasında bir iş yerinin elektrik panosuna da mermi isabet etti. Polis ekipleri kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.