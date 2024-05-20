- Asayiş

İki grup sokak ortasında kavgaya tutuştu; silahlarla saldırdılar

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İstanbul'da iki grup sokak ortasında kavgaya tutuştu; silahla birbirlerini kurşun yağmuruna tuttular. Olayda 1'i ağır 2 kişi yaralanırken saldırganlar olay yerinden kaçtı.

İki grup sokak ortasında kavgaya tutuştu; silahlarla saldırdılar mask
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İddiaya göre sokakta yürüyen V.A. ile S.A.'nın yanına otomobille gelen iki kişi tartışmaya başladı. Aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki grup arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında otomobille gelen bir kişi üzerinde bulunan tabanca ile V.A. ve S.A.'ya ateş etmeye başladı.

POLİS YAKALANMALARI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Saldırganlar geldikleri otomobile binerek olay yerinden kaçtı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken S.A.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay sırasında bir iş yerinin elektrik panosuna da mermi isabet etti. Polis ekipleri kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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20 May 2024 - 22:14 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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