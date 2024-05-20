20 May 2024 - 22:19- Spor G:

Şenol Güneş'e Güney Kore'den teklif geldi!

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Şenol Güneş'e Güney Kore milli takımından teklifin geldiği öğrenildi.

Şenol Güneş'e Güney Kore'den teklif geldi! mask
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Türk futbolunda elde ettiği başarılarla adından söz ettiren Şenol Güneş, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Beşiktaş'ta geçirdiği başarısız dönemin ardından teknik direktörlüğe ara veren tecrübeli isim, rotasını Asya'ya çevirdi.

Şenol Güneş'e Güney Kore'den teklif geldi!

Güney Kore Milli Takımı, Şenol Güneş'e teklif yaptı. Şartlarda anlaşılması halinde 3 yıllık sözleşme imzalanacak. Şenol Güneş, 2007 ile 2009 yılları arasında Güney Kore ekiplerinden FC Seoul'de teknik direktörlük yapmıştı.

Kaynak: KARAR

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20 May 2024 - 22:19 - Spor

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