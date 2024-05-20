Şenol Güneş'e Güney Kore'den teklif geldi!

Türk futbolunda elde ettiği başarılarla adından söz ettiren Şenol Güneş, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Beşiktaş'ta geçirdiği başarısız dönemin ardından teknik direktörlüğe ara veren tecrübeli isim, rotasını Asya'ya çevirdi.
Güney Kore Milli Takımı, Şenol Güneş'e teklif yaptı. Şartlarda anlaşılması halinde 3 yıllık sözleşme imzalanacak. Şenol Güneş, 2007 ile 2009 yılları arasında Güney Kore ekiplerinden FC Seoul'de teknik direktörlük yapmıştı.
Kaynak: KARAR
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.