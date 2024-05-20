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Suda el bombası şoku! Polis plajı kapattı

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Isparta'da el bombaları nedeniyle plaj kapatıldı. Eğirdir Gölü kıyısında el bombaları bulundu. Polisin şeritle çevirip 24 saat nöbete başladığı plaj kapatıldı.

Suda el bombası şoku! Polis plajı kapattı mask
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Eğirdir Gölü Yazla Plajı'nda dün akşam saatlerinde yüzen bir vatandaş polisi arayıp, suyun içerisinde birden fazla el bombası gördüğü ihbarında bulundu. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri gölün içerisinde bulunan el bombalarını tespit etti. Plaja giriş çıkışları şeritle kapatan polis 24 saat nöbete başladı. Sudaki el bombalarının imha edilmesi için Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan bomba imha uzmanlarının beklendiği öğrenildi.

GEÇEN YIL DA BULUNMUŞTU

Geçen yıl da aynı bölgede göl içerisinde ve eski tren garında poşet içerisinde el bombaları bulunmuş ve uzman ekipler tarafından kontrollü şekilde patlatılmıştı.

Kaynak: DHA

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20 May 2024 - 21:44 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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