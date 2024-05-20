11 yaşındaki Buğra oyun oynarken çukura düştü; yaşam mücadelesi veriyor

Arkadaşlarıyla oyun oynayan Halil Buğra Gümüş, komşuları H.B.'nin, domates ve biber yetiştirdiği bahçesindeki su dolu çukura düştü. Halil'in düştüğünü gören arkadaşları çevredekilerden yardım istedi. Çocuk bir süre sonra düştüğü çukurdan çıkarıldı. Çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Halil Buğra Gümüş, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Olay sonrası kuyunun bulunduğu bahçenin sahibi H.B. gözaltına alındı. Polisin, olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Kaynak: DHA
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.