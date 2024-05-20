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11 yaşındaki Buğra oyun oynarken çukura düştü; yaşam mücadelesi veriyor

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde arkadaşlarıyla oynarken komşularının bahçesinde açılan su dolu çukura Halil Buğra Gümüş (11) düştü. Durumu ağır olan çocuğun tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

11 yaşındaki Buğra oyun oynarken çukura düştü; yaşam mücadelesi veriyor mask
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Arkadaşlarıyla oyun oynayan Halil Buğra Gümüş, komşuları H.B.'nin, domates ve biber yetiştirdiği bahçesindeki su dolu çukura düştü. Halil'in düştüğünü gören arkadaşları çevredekilerden yardım istedi. Çocuk bir süre sonra düştüğü çukurdan çıkarıldı. Çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Halil Buğra Gümüş, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Olay sonrası kuyunun bulunduğu bahçenin sahibi H.B. gözaltına alındı. Polisin, olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: DHA

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20 May 2024 - 21:28 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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