11 yaşındaki Buğra oyun oynarken çukura düştü; yaşam mücadelesi veriyor

Arkadaşlarıyla oyun oynayan Halil Buğra Gümüş, komşuları H.B.'nin, domates ve biber yetiştirdiği bahçesindeki su dolu çukura düştü. Halil'in düştüğünü gören arkadaşları çevredekilerden yardım istedi. Çocuk bir süre sonra düştüğü çukurdan çıkarıldı. Çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Halil Buğra Gümüş, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Olay sonrası kuyunun bulunduğu bahçenin sahibi H.B. gözaltına alındı. Polisin, olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: DHA