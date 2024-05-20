20 May 2024 - 21:12- Gündem G:

Demir çelik fabrikasında kireç silosu çöktü; 2 ölü

ABONE OL Google News Sayfamız

Osmaniye'de demir çelik üretim tesisinde kireç silosunun çökmesi sonucu 2 işçi öldü

Demir çelik fabrikasında kireç silosu çöktü; 2 ölü
Demir çelik fabrikasında kireç silosu çöktü; 2 ölü
Video için play'e tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir demir çelik fabrikasında, yapım aşamasındaki kireç silosunun çökmesi sonucu 2 işçi hayatını kaybetti.

Demir çelik fabrikasında kireç silosu çöktü; 2 ölü

Toprakkale ilçesindeki organize sanayi bölgesinde bir demir çelik fabrikasında saat 16.00 sıralarında inşaat aşamasındaki kireç silosu henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Fabrikanım kireç üretim tesisindeki kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, AFAD, itfaiye, jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği silo enkazının altında kalan 2 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sırasında yaralanan işçiler ise sevk edildiği Osmaniye Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

# Osmaniye, fabrika, kaza, İşçi, sağlık, ilgili, Bir, Jandarma

20 May 2024 - 21:12 DHA Osmaniye- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

SoloTürk, Giresun'daki gösterisiyle nefes kesti mask
SoloTürk, Giresun'daki gösterisiyle nefes kesti
Apartmanda yuva yapan arılar, kutuyla alırken üzerine düştü; o anlar kamerada mask
Apartmanda yuva yapan arılar, kutuyla alırken üzerine düştü; o anlar kamerada
Parmağının ucu kopan Roza, 4 hastane dolaştı mask
Parmağının ucu kopan Roza, 4 hastane dolaştı
Feci kaza! 4. kattaki evinin penceresinden düştü mask
Feci kaza! 4. kattaki evinin penceresinden düştü
İstanbul- Akıncı İHA'nın o uçuşunu 2,8 milyon kişi izledi mask
İstanbul- Akıncı İHA'nın o uçuşunu 2,8 milyon kişi izledi
Antalya'da korkunç kaza! Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 3 yaralı mask
Antalya'da korkunç kaza! Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 3 yaralı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber