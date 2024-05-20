Cem Yılmaz duyurdu! GORA 4 geliyor

Komedyen Cem Yılmaz, GORA yapımının devam filmini duyurdu. Yılmaz, takipçilerini sevindiren haberini sosyal medyadan paylaştı.
POSTERİ PAYLAŞARAK İLAN ETTİ
Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Üzgünüm, daha fazla bekleyemem @netflixturkiye 20 yıl sonra gelen lezzet!" ifadelerini kullanan Yılmaz'ın yayınladığı afişte ise "GORA 4 GORA" başlığı yer aldı.
2004 yılında GORA'yı çeken Cem Yılmaz, filmin devamı niteliğindeki AROG'u 2008, Arif V 216'yı ise 2018'de gösterime sunmuştu.
Kaynak: KARAR
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.