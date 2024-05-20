Cem Yılmaz duyurdu! GORA 4 geliyor

Komedyen Cem Yılmaz, GORA yapımının devam filmini duyurdu. Yılmaz, takipçilerini sevindiren haberini sosyal medyadan paylaştı.

POSTERİ PAYLAŞARAK İLAN ETTİ

Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Üzgünüm, daha fazla bekleyemem @netflixturkiye 20 yıl sonra gelen lezzet!" ifadelerini kullanan Yılmaz'ın yayınladığı afişte ise "GORA 4 GORA" başlığı yer aldı.

2004 yılında GORA'yı çeken Cem Yılmaz, filmin devamı niteliğindeki AROG'u 2008, Arif V 216'yı ise 2018'de gösterime sunmuştu.

Kaynak: KARAR