20 May 2024 - 21:03- Magazin G:

Cem Yılmaz duyurdu! GORA 4 geliyor

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Komedyen Cem Yılmaz, Netflix'te yayınlanacak olan GORA 4 filminin afişini paylaşarak sevenlerine müjdeyi verdi.

Cem Yılmaz duyurdu! GORA 4 geliyor mask
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Komedyen Cem Yılmaz, GORA yapımının devam filmini duyurdu. Yılmaz, takipçilerini sevindiren haberini sosyal medyadan paylaştı.

POSTERİ PAYLAŞARAK İLAN ETTİ

Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Üzgünüm, daha fazla bekleyemem @netflixturkiye 20 yıl sonra gelen lezzet!" ifadelerini kullanan Yılmaz'ın yayınladığı afişte ise "GORA 4 GORA" başlığı yer aldı.

2004 yılında GORA'yı çeken Cem Yılmaz, filmin devamı niteliğindeki AROG'u 2008, Arif V 216'yı ise 2018'de gösterime sunmuştu.

Kaynak: KARAR

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20 May 2024 - 21:03 - Magazin

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