20 May 2024 - 20:53- Gündem G:

Gazipaşa'da şok ölüm! Evinde cansız bedeni bulundu

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Gazipaşa'da bir kişi, kiracısının evinden gelen kokudan yaptığı ihbar sonucu kiracısı evinde ölü bulundu.

Gazipaşa'da şok ölüm! Evinde cansız bedeni bulundu mask
Gazipaşa'da şok ölüm! Evinde cansız bedeni bulundu
Gazipaşa'da şok ölüm! Evinde cansız bedeni bulundu
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Olay, saat 13.00 sıralarında Pazarcı Mahallesi’nde bulunan 3 katlı binanın zemin katında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kiracısı 57 yaşındaki Orhan Albayrak’tan haber alamayan ev sahibi, kiracısının dairesinden gelen koku üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

Gazipaşa'da şok ölüm! Evinde cansız bedeni bulundu

Alınan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dairenin kapısını çilingir yardımıyla açan polis ekipleri, sağlık ekipleriyle içeri girdi.

Ekipler, 57 yaşındaki adamı oturma odasında ölü olarak buldu.

Gazipaşa'da şok ölüm! Evinde cansız bedeni bulundu

Albayrak’ın cenazesi, nöbetçi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenaze aracına alınarak, Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Albayrak’ın, ilk incelemelere göre en az 3 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi.

Gazipaşa'da şok ölüm! Evinde cansız bedeni bulundu

Polis ölümle ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: NTV

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20 May 2024 - 20:53 - Gündem

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