Gazipaşa'da şok ölüm! Evinde cansız bedeni bulundu

Olay, saat 13.00 sıralarında Pazarcı Mahallesi’nde bulunan 3 katlı binanın zemin katında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, kiracısı 57 yaşındaki Orhan Albayrak’tan haber alamayan ev sahibi, kiracısının dairesinden gelen koku üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.
Alınan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Dairenin kapısını çilingir yardımıyla açan polis ekipleri, sağlık ekipleriyle içeri girdi.
Ekipler, 57 yaşındaki adamı oturma odasında ölü olarak buldu.
Albayrak’ın cenazesi, nöbetçi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenaze aracına alınarak, Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna konuldu.
Albayrak’ın, ilk incelemelere göre en az 3 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ölümle ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: NTV
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.