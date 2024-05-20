20 May 2024 - 20:39- Gündem G:

Son dakika! Milli yas ilan edildi

ABONE OL Google News Sayfamız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin vefatı nedeniyle bir günlük milli yas ilan edildiğini açıkladı.

Son dakika! Milli yas ilan edildi mask
ABONE OL Google News Sayfamız

İletişim Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre; Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada " İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin vefatı sonrası ülkemizde bir günlük milli yas ilan ettik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

# Bir, Son, başkan

20 May 2024 - 20:39 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

SoloTürk, Giresun'daki gösterisiyle nefes kesti mask
SoloTürk, Giresun'daki gösterisiyle nefes kesti
Apartmanda yuva yapan arılar, kutuyla alırken üzerine düştü; o anlar kamerada mask
Apartmanda yuva yapan arılar, kutuyla alırken üzerine düştü; o anlar kamerada
Parmağının ucu kopan Roza, 4 hastane dolaştı mask
Parmağının ucu kopan Roza, 4 hastane dolaştı
İstanbul- Akıncı İHA'nın o uçuşunu 2,8 milyon kişi izledi mask
İstanbul- Akıncı İHA'nın o uçuşunu 2,8 milyon kişi izledi
Antalya'da korkunç kaza! Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 3 yaralı mask
Antalya'da korkunç kaza! Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 3 yaralı
Ordu’da ‘Mayıs Yedisi’ etkinliği mask
Ordu’da ‘Mayıs Yedisi’ etkinliği
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber