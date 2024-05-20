Konser için göğüslerini dikleştirdi

Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, Ajda Pekkan'ın 12 Haziran'da Beşiktaş Stadyumu'nda vereceği "60 yıllık kariyerimde ilk" dediği konseri için her şeyiyle ilgilendi. Ajda Pekkan konseri için, göğüslerine küçültme ve dikleştirme operasyonu yaptırdı. Cildine de mezoterapi uygulaması yaptıran Süperstar o gece kusursuz görünmek için belirli aralıklarla yüz ve vücut maskeleri yaptırıyor.
4 KOSTÜM GİYECEK
1,5 ayda 3 kilo veren Pekkan, giyeceği 4 kostümden biri çok konsere kadar 2,5 kilo daha vermeyi planlıyor. Pekkan'ın kostümlerini Burcu Sedef hazırladı.
PHOTOSHOP EKİBİNİN BAŞINDA DURACAK
Lazer şovlarının yapılacağı konserde 40 dansçı, Ajda Pekkan'a eşlik edecek. Sahnesi 800 metrekare, kulis iste Süperstar'ın isteği üzerine çok sade dizayn edilmiş. Konser sonrası photoshop ekibinin başında durmak isteyen Ajda Pekkan, hangi pozda nasıl photoshop uygulanacağına kendisi karar verecek.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.