20 May 2024 - 19:55- Magazin G:

Esra Dermancıoğlu'ndan flaş Cannes açıklaması: ''Utandım..."

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Esra Dermancıoğlu Cannes'a giden oyuncuları sert bir şekilde eleştirerek "Keşke çıplak yürüyüşler yerine iki kelime laf edebilecek insanlar gitseydi.'' dedi.

Esra Dermancıoğlu'ndan flaş Cannes açıklaması: ''Utandım..." mask
Esra Dermancıoğlu'ndan flaş Cannes açıklaması: ''Utandım..."
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Bu yılki Cannes Film Festivali'ne Türkiye'den de birçok oyuncu, bazı markaların işbirliği kapsamında katıldı. Ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu ise söz konusu oyunculara eleştirilerde bulundu.

Esra Dermancıoğlu'ndan flaş Cannes açıklaması: ''Utandım...

Dermancıoğlu, "Önüme Cannes Film Festivali ile ilgili görüntüler düşmeye başladı. Türkiye'den bizi temsil eden oyuncular, orada yarı çıplak. Çıplaklık çok enteresan, biz bir şeyleri kanıtlamaya çalışıyoruz. Hayır, biz "Türkiye'de develerle gezmiyoruzu" kanıtlamaya çalışıyoruz. İsterdim ki manyak performansları olan oyuncular gitsin, yarı çıplak, havalı yürüyüşler yerine iletişim kurabilecek insanların orada olmasını isterdim" dedi.

Esra Dermancıoğlu'ndan flaş Cannes açıklaması: ''Utandım...

'CANNES'DA BEN OLMALIYDIM'

Oyuncu sözlerine "Çırılçıplak yürüyeceğine, mikrofon uzatıldığında iki kelime laf edebilecek insanlar gitseydi. Ben biraz utandım. Oraya giden bir Türk oyuncunun uzun uzun konuşmasını dinlemek isterdim. O lisanı konuşmasını isterdim. Aslında Cannes'da benim olmam lazımdı. En azından karşılıklı iki çift laf edebilirdik. Çünkü dillerini, kafa yapılarını biliyorum. Türkiye'de her şeyin çözümü ameliyat mıydı?" diye devam etti.

Aralarında Birce Akalay, Meryem Uzerli, Pınar Deniz, Mert Fırat, Dilan Çiçek Deniz ve Hande Erçel gibi isimlerin olduğu birçok ünlü, bu yıl Cannes Film Festivali'ne katıldı.

Kaynak: KARAR

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20 May 2024 - 19:55 - Magazin

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