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Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalandı; isteği herkesi şaşırttı

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Kızılcık Şerbeti'nde başrolleri Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün ayrıldığı iddiaları geçtiğimiz günlere ortaya atılmıştı. Güngör'ün yeni sevgilisiyle kameralara yakalandı ve basın mensuplarına 'Bunu yayınlamayalım' diye istekte bulundu.

Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalandı; isteği herkesi şaşırttı mask
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‘Kızılcık Şerbeti’nin ‘ Fatih’i Doğukan Güngör, dansçı Aleyna Yalçın’la ilk kez ‘Aramızda Kalmasın’ tarafından Etiler’de görüntülendi.

'BAŞKA RÖPORTAJ YAPALIM AMA BUNU YAYINLAMAYALIM' RİCASI

Doğukan Güngör ve Aleyna Yalçın sarılırken yakalandı. Güngör ve sevgilisi kameraları karşısında görünce de gerildi. Doğukan Güngör "Başka röportaj yapalım ama bunu yayınlamayalım” dedi. Yalçın ise kameraların olduğu yerden hızla uzaklaştı.

Kaynak: Haber Merkezi

# fatih

20 May 2024 - 19:59 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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