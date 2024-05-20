Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalandı; isteği herkesi şaşırttı

‘Kızılcık Şerbeti’nin ‘ Fatih’i Doğukan Güngör, dansçı Aleyna Yalçın’la ilk kez ‘Aramızda Kalmasın’ tarafından Etiler’de görüntülendi.

'BAŞKA RÖPORTAJ YAPALIM AMA BUNU YAYINLAMAYALIM' RİCASI

Doğukan Güngör ve Aleyna Yalçın sarılırken yakalandı. Güngör ve sevgilisi kameraları karşısında görünce de gerildi. Doğukan Güngör "Başka röportaj yapalım ama bunu yayınlamayalım” dedi. Yalçın ise kameraların olduğu yerden hızla uzaklaştı.

Kaynak: Haber Merkezi