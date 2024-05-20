Gram altın rekora koşuyor!

Altın fiyatları yeni haftaya rekorlarla başladı. ABD Merkez Bankası Fed'in bu yıl faiz indirimine başlayacağına yönelik iyimserlik altın fiyatlarını hareketlendirdi. Ayrıca İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi ve Gazze'de süren İsrail saldırıları gibi Orta Doğu'daki gelişmeler de altın fiyatlarının sert yükselmesine neden oldu.
ERKEN SAATLERDE GELEN REKOR
Altının ons fiyatları günün erken saatlerinde 2450 dolar seviyesini görerek rekor kırdı. Gram altın da 2540 TL seviyesine kadar yükseldi. Saat 09:37 itibarıyla ons/altın 2434 dolar, gram/altın ise 2523 TL seviyesinde.
Çeyrek altın ise 4037 TL'den alınırken 4139 TL'den satılıyor. Tam altın 16340 TL'den alınırken 16437 TL'den satılıyor.
Kaynak: HÜRRİYET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.