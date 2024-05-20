20 May 2024 - 19:34- Magazin G:

Yasaklı maddeyle gündeme gelen Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı diziden çıkacak mı?

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Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek uyuşturucu haberleriyle gündeme bomba gibi düştü. Diziden ayrılacağı düşünülen oyuncu hakkında yapım ekibinden açıklama geldi.

Yasaklı maddeyle gündeme gelen Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı diziden çıkacak mı? mask
Yasaklı maddeyle gündeme gelen Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı diziden çıkacak mı?
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Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek son dönemlerde gündem olmaya devam ediyor. Civelek son olarak uyuşturucu iddialarıyla gündeme gelmişti.

Yasaklı maddeyle gündeme gelen Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı diziden çıkacak mı?


Yasaklı madde haberleriyle gündeme gelen Feyza Civelek'in diziye devam edip edemeyeceği merak konusu oldu.

FEYZA CİVELEK DİZİYE DEVAM EDECEK Mİ?

Sosyal medyada Feyza Civelek'in başına gelen bu olay sonrası dizi ekibinden ayrılacağı yönünde birtakım iddialar ortaya atıldı. Yapım ekibi konuyla ilgili açıklama yaptı.

Yasaklı maddeyle gündeme gelen Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı diziden çıkacak mı?

Feyza Civelek'in bu durumu dizideki geleceğini etkilemeyecek. Yapım ekibi bu olay sonrası oyuncularından vazgeçmeyecek.

İddiaya göre oyuncunun bugünleri atlatması için ekip her konuda yardımcı olacaklarını belirtti. Çekimler ise devam ediyor. Feyza Civelek'e gerekli tedavi yapılacağı da iddialar arasında...

Kaynak: MYNET

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20 May 2024 - 19:34 - Magazin

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