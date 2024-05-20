Köpeğe çarpmamak için yaptığı manevra hayatına mal oldu

İddiaya göre, yola çıkan köpeği fark eden Hasan Özkaya'nın (22) ani manevra yaptığı otomobil kaldırımı aşarak yan yolda seyir halinde ilerleyen V.B. yönetimindeki hafriyat kamyonu ile çarpıştı. Ön kısmı hafriyat kamyonunun altına giren otomobil hurdaya döndü.

3 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde otomobil sürücüsü Özkaya ile yanındaki Ali Yıldız (20) ve Nazife Nehir Akyay'ın (22) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan Fatma Sıla Ecerel (18) ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ecerel'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA