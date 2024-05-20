- Asayiş

Köpeğe çarpmamak için yaptığı manevra hayatına mal oldu

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Balıkesir'de feci bir kaza yaşandı. Köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil kamyonla çarpıştı: 3 ölü; 1 ağır yaralı

Köpeğe çarpmamak için yaptığı manevra hayatına mal oldu mask
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İddiaya göre, yola çıkan köpeği fark eden Hasan Özkaya'nın (22) ani manevra yaptığı otomobil kaldırımı aşarak yan yolda seyir halinde ilerleyen V.B. yönetimindeki hafriyat kamyonu ile çarpıştı. Ön kısmı hafriyat kamyonunun altına giren otomobil hurdaya döndü.

3 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde otomobil sürücüsü Özkaya ile yanındaki Ali Yıldız (20) ve Nazife Nehir Akyay'ın (22) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan Fatma Sıla Ecerel (18) ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ecerel'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: DHA

# ilgili, sağlık, Ölü, Otomobil

20 May 2024 - 19:33 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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