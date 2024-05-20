Seda Sayan'dan flaş açıklama: ''Benim evde sesim çıkmıyor''

Seda Sayan, “Baskın bir karaktersiniz, kontrol hep elinizde. Evdeki Seda Sayan nasıldır?” sorusuna şu yanıtı verdi:
“Bir tek benim evde sesim çıkmıyor. Her şeyi eşim Çağlar halleder. Bir bakışımdan aklımdan ne geçtiğini, ne istediğimi çözebilen bir adam. Bizim evde ses çıkmıyor. Bizim oturduğumuz sitenin ismi hayalet site. Kimsenin sesi çıkmıyor.”
Sanatçı ayrıca “Sanatın yaşı olmaz. Kaç yaşında insanlar hâlâ sahne şovları yapıyor, konserler veriyor. Bizde ise ‘Hadi git! Doymadınız mı?’ diyorlar. Evet, müziğe ve sanata doymadım. Daha yeni yeni geldim ben buralara” açıklamasını yaptı.
Kaynak: HÜRRİYET
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.