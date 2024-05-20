SoloTürk, Giresun'daki gösterisiyle nefes kesti

TÜRK Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SoloTürk, Giresun semalarında nefes kesen bir gösteri yaptı.
Uluslararası Giresun Aksu Festivali kutlamaları kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin akrobasi timi SoloTürk'ün gerçekleştirdiği gösteri nefes kesti. Botanik Park alanında gerçekleşen gösteri, kent sakinlerince ilgiyle izlendi. Yaklaşık 30 dakika süren gösteride F-16 pilotu, alçak uçuşla kalabalığı selamladı. Gösteride pilotun sortilerle, alçak uçuşu izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Parkı dolduranlar, gösteri anlarını da cep telefonlarının kameralarıyla görüntülemeye çalıştı.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.