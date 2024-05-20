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SoloTürk, Giresun'daki gösterisiyle nefes kesti

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TÜRK Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SoloTürk, Giresun semalarında nefes kesen bir gösteri yaptı. Uluslararası Giresun Aksu Festivali kutlamaları kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin akrobasi ti...

SoloTürk, Giresun'daki gösterisiyle nefes kesti mask
SoloTürk, Giresun'daki gösterisiyle nefes kesti
SoloTürk, Giresun'daki gösterisiyle nefes kesti
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TÜRK Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SoloTürk, Giresun semalarında nefes kesen bir gösteri yaptı. 

Uluslararası Giresun Aksu Festivali kutlamaları kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin akrobasi timi SoloTürk'ün gerçekleştirdiği gösteri nefes kesti. Botanik Park alanında gerçekleşen gösteri, kent sakinlerince ilgiyle izlendi. Yaklaşık 30 dakika süren gösteride F-16 pilotu, alçak uçuşla kalabalığı selamladı. Gösteride pilotun sortilerle, alçak uçuşu izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Parkı dolduranlar, gösteri anlarını da cep telefonlarının kameralarıyla görüntülemeye çalıştı.

20 May 2024 - 19:27 DHA Giresun- Gündem

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