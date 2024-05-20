- Asayiş

Trafikte tartışma büyüdü; polisin üzerine otomobili sürdü

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Aksaray'da hatalı park yapan sürücü Ardahan A., kendisini uyaran trafik polisinin üzerine otomobilini sürdü. Ardahan A. ile yanındaki Mustafa A., gözaltına alındı.

Trafikte tartışma büyüdü; polisin üzerine otomobili sürdü mask
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Otomobilini hatalı şekilde park eden sürücü Ardahan A.’yı caddede görevli trafik polisi uyardı. Ardahan A., trafik polisi ile tartışmaya başladı. Sürücü, otomobilini bir akrabasının alacağını belirterek hatalı park konumunda bıraktı. Trafik polisinin ikinci uyarısı üzerine olay yerine gelen sürücünün akrabası Mustafa A. geldi. Bu kez de Mustafa A. ile trafik polisi arasında tartışma devam etti. Trafik polisinin takviye ekip istemesi üzerine tartışma büyüdü. Sürücü Ardahan A., otomobilini trafik polisinin üzerine sürdü.

GÖZALTINA ALINDILAR

Sürücü Ardahan A. ile yanındaki Mustafa A., gözaltına alındı. Trafik polisinin kendisine hakaret eden 2 kişi hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi. 

Kaynak: DHA

# devam, Bir, Gelen, başladı, etti

20 May 2024 - 19:22 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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