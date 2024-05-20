- Gündem

Apartmanda yuva yapan arılar, kutuyla alırken üzerine düştü; o anlar kamerada

ABONE OL Google News Sayfamız

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde apartman sakini Ö.A., oturduğu binanın girişinde yuva yapan arıları kutuyla almak istedi. Arılar, bir anda Ö.A.'nın üzerine düşerken, o anlar kameraya yansıdı.Alt...

Apartmanda yuva yapan arılar, kutuyla alırken üzerine düştü; o anlar kamerada mask
Apartmanda yuva yapan arılar, kutuyla alırken üzerine düştü; o anlar kamerada
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde apartman sakini Ö.A., oturduğu binanın girişinde yuva yapan arıları kutuyla almak istedi. Arılar, bir anda Ö.A.'nın üzerine düşerken, o anlar kameraya yansıdı.

Altındağ'da Ö.A., oturduğu binanın girişinde yuva yapan arıları süpürge yardımıyla kutuyla almak istedi. Ancak arılar bir anda Ö.A.'nın üzerine düştü. Arıların arasında kalan Ö.A., kutuyu ve süpürgeyi atıp, koşarak uzaklaştı. Ö.A.'nın arılardan kurtulmaya çalışması cep telefonu kamerasına yansıdı. Arılar mahallede de tedirginliğe yol açtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler özel kıyafetler ile arıları toplayıp, bölgeden uzaklaştırdı.

Arıların yuva yaptığı apartmanın giriş katında terzilik yapan Recep Özkan (58), "Ben çalışırken arkadaşlar arıların toplandığını söyledi. Çıktım baktım, o sırada da bir arkadaş geldi. Cesaretle merdivene çıktı, arılara baktı. Benden süpürge istedi. Süpürgeyle beraber arıları kutuya doldurdu. Doldurduğunda arılar üzerine geldi. Sonra can havli ile kaçtı" dedi.

20 May 2024 - 19:22 DHA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

İstanbul- Akıncı İHA'nın o uçuşunu 2,8 milyon kişi izledi mask
İstanbul- Akıncı İHA'nın o uçuşunu 2,8 milyon kişi izledi
Ordu’da ‘Mayıs Yedisi’ etkinliği mask
Ordu’da ‘Mayıs Yedisi’ etkinliği
27 ülkenin büyükelçi eşleri, Kırşehir'i gezdi mask
27 ülkenin büyükelçi eşleri, Kırşehir'i gezdi
'Babama gidiyorum' diyerek evden ayrılan Selin'den 41 gündür haber yok mask
'Babama gidiyorum' diyerek evden ayrılan Selin'den 41 gündür haber yok
Oğluyla otobüs çarpan anne, kurtarılamadı mask
Oğluyla otobüs çarpan anne, kurtarılamadı
O ilde art arda depremler mask
O ilde art arda depremler
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber