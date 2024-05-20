Apartmanda yuva yapan arılar, kutuyla alırken üzerine düştü; o anlar kamerada

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde apartman sakini Ö.A., oturduğu binanın girişinde yuva yapan arıları kutuyla almak istedi. Arılar, bir anda Ö.A.'nın üzerine düşerken, o anlar kameraya yansıdı.
Altındağ'da Ö.A., oturduğu binanın girişinde yuva yapan arıları süpürge yardımıyla kutuyla almak istedi. Ancak arılar bir anda Ö.A.'nın üzerine düştü. Arıların arasında kalan Ö.A., kutuyu ve süpürgeyi atıp, koşarak uzaklaştı. Ö.A.'nın arılardan kurtulmaya çalışması cep telefonu kamerasına yansıdı. Arılar mahallede de tedirginliğe yol açtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler özel kıyafetler ile arıları toplayıp, bölgeden uzaklaştırdı.
Arıların yuva yaptığı apartmanın giriş katında terzilik yapan Recep Özkan (58), "Ben çalışırken arkadaşlar arıların toplandığını söyledi. Çıktım baktım, o sırada da bir arkadaş geldi. Cesaretle merdivene çıktı, arılara baktı. Benden süpürge istedi. Süpürgeyle beraber arıları kutuya doldurdu. Doldurduğunda arılar üzerine geldi. Sonra can havli ile kaçtı" dedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.